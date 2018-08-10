"Полиция в Кисловодске задержала 20 человек, которые пришли на прием к мэру города"

Граждане хотели расспросить чиновника куда идут федеральные деньги, — сказала «Эху» заместитель руководителя по работе с общественностью общественной организации «Жилище».

Елена Павлова подчеркнула, что судьба этих двадцати человек сейчас неизвестна. Их по одному привозят на судебные заседания, а послушать какие приговоры им выносят невозможно, поскольку в здание суда не пускают вооруженные автоматами полицейские, — добавила представитель общественной организации «Жилище».

Также, по словам Павловой, местные СМИ рассказывают о произошедшем, как о попытке захвата власти местными жителями.