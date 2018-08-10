Полиция в Кисловодске задержала 20 человек, которые пришли на прием к мэру города
Граждане хотели расспросить чиновника куда идут федеральные деньги, — сказала «Эху» заместитель руководителя по работе с общественностью общественной организации «Жилище».
Елена Павлова подчеркнула, что судьба этих двадцати человек сейчас неизвестна. Их по одному привозят на судебные заседания, а послушать какие приговоры им выносят невозможно, поскольку в здание суда не пускают вооруженные автоматами полицейские, — добавила представитель общественной организации «Жилище».
Также, по словам Павловой, местные СМИ рассказывают о произошедшем, как о попытке захвата власти местными жителями.
Комментарии11
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uhovostro 10 августа 2018 | 20:35
Впаять всем по двушечке, чтобы знали, холопы, своё место!..
osj99 10 августа 2018 | 20:41
uhovostro: И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай!
kir_pich_101 10 августа 2018 | 20:41
uhovostro: Видать аргументы с собой не прихватили.
Вот когда в руках вопрошающих будет не бумажка с ручкой, а кистень с вилами, тогда ответы будут и милиция здесь уже будет бессильна.
practolog 10 августа 2018 | 20:35
К проктологам нужно почаще ходить на приемы. Мы всем доходчиво пальцем в нужное место тычем и показываем, куда пошли их деньги за сеанс!
sadda 10 августа 2018 | 20:36
Ишь размечтались, узнать куда уходят денежки....Народу это знать не положено, в путинском государстве все для его чинуш.
hunterhead 10 августа 2018 | 20:38
"Полиция в Кисловодске задержала 20 человек, которые пришли на прием к мэру города"
"Пожалуй, пора бросить всё к чёрту и в Кисловодск"
Мастер и Маргарита
:-D
practolog 10 августа 2018 | 20:46
Страшно становится править Россией. По 20 мордоворотов сразу врываются в кабинет мэра города. Можно только представить, сколько будет тех, кто ворвется в московскую мэрию и что с ними сделает добродушный Собянин!
croaker 10 августа 2018 | 20:38
Это им в назидание, чтобы знали, как голосовать за "ЕР" и вождя.
needroid 10 августа 2018 | 20:39
В статье умолчали, что граждане пришли с вилами и розгами...
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 20:43
Народонаселение явно превысило свои права, пытаясь выяснить, куда слуги народа девают народные деньги.
Это попахивает экстремизьмом!
viktorova 10 августа 2018 | 20:44
/Граждане хотели расспросить чиновника куда идут федеральные деньги, /
На святое замахнулись, панимаш.
Злопыхатели.