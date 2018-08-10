Защита заключенного Евгения Макарова просит следствие допросить омбудсмена Татьяну Москалькову

Защита заключенного Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии, просит следствие допросить омбудсмена Татьяну Москалькову. Как сообщила адвокат Макарова Ирина Бирюкова, ходатайства о допросе в качестве свидетелей направлены и в отношении бывших врио и зам.начальника колонии, а также руководства областного УФСИН. Бирюкова считает, что это поможет более досконально разобраться в ситуации с истязаниями Макарова.