Защита заключенного Евгения Макарова просит следствие допросить омбудсмена Татьяну Москалькову
Защита заключенного Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии, просит следствие допросить омбудсмена Татьяну Москалькову. Как сообщила адвокат Макарова Ирина Бирюкова, ходатайства о допросе в качестве свидетелей направлены и в отношении бывших врио и зам.начальника колонии, а также руководства областного УФСИН. Бирюкова считает, что это поможет более досконально разобраться в ситуации с истязаниями Макарова.
Комментарии2
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viktorova 10 августа 2018 | 20:40
В чего ее допрашивать? Ворон ворону глаз не выклюет...
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 20:40
Разве можно допросить омбудсментовку?
Ведь она - генеральша!