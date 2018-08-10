В конвенции о статусе Каспия Россию особенно интересует вопрос о транспортировке газа между соседними странами

В конвенции о статусе Каспия, которая должна быть подписана 12 августа на саммите в казахском Аттау, Россию больше всего интересует вопрос о транспортировке газа между соседними странами. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов.

«Самое главное в геополитическом отношении для нас — это то, что вопрос прокладки по дну Каспия газопровода из Туркмении к Азербайджану, против которого Москва возражала, теперь может решаться двумя сопредельными государствами — Туркменистаном и Азербайджаном», — рассказал А.Дубнов.

Политолог пояснил, что помимо конвенции будут подписаны шесть дополнительных соглашений. Согласно одному из соглашений, сказал А.Дубнов, если прокладка газопровода будет «нарушать экологию, то соседние страны вправе возражать против этого».