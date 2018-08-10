В МВД разработали для своих сотрудников памятку для противодействия коррупции.

В ней разъясняется, что такое коррупция, и как поступать в случае предложения о даче взятки. При этом пособие изобилует цитатами из Библии, Корана и Торы, чтобы показать, как в религиях наказывается мздоимство. Памятка размещена на сайте главного управления МВД по Москве.