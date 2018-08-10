В МВД разработали для своих сотрудников памятку для противодействия коррупции
В ней разъясняется, что такое коррупция, и как поступать в случае предложения о даче взятки. При этом пособие изобилует цитатами из Библии, Корана и Торы, чтобы показать, как в религиях наказывается мздоимство. Памятка размещена на сайте главного управления МВД по Москве.
Комментарии8
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aleko_1 Александр Королев 10 августа 2018 | 20:08
Это шутка или как?
danko1 10 августа 2018 | 20:12
aleko_1: Это маразм.
Интересно, там сказано, что делиться взятками надо?
И как могут бороться с коррупцией те, кто поставлен коррупционный режим охранять?
kottigr1 10 августа 2018 | 20:13
aleko_1: Странно, что в МВД РФ абсолютно уверены в том, что работающие в этом самом МВД никогда даже не читали УК РФ.. Иначе бы они знали, что в этой занятной книжице итак очень подробно рассказано о всех формах коррупции..
polsan 10 августа 2018 | 20:09
В МВД разработали для своих сотрудников памятку для противодействия коррупции.
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То есть раньше они об этом зле не слыхали?! ) Это что шутка на сайте?! ))
tks 10 августа 2018 | 20:09
Какая интересная инструкция министерства, где служил подполковник Захарченко (и масса Захарченок не покладая рук служит до сих пор).
bondarenkovg 10 августа 2018 | 20:16
Ты поучи свою жену щи варить...(Горбатый).
navsegda 10 августа 2018 | 20:28
На очереди памятка о пытках . Что нельзя бить ногами лежащего на полу человека в наручниках , что нельзя засовывать бутылки от шампанского в анальное отверстие , нельзя приставлять к голове задержанного табельное оружие ну и т.д.
croaker 10 августа 2018 | 20:34
Теперь и брать, и предохраняться будут по инструкции