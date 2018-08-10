В церемонию вручения кинопремии «Оскар» будут внесены новшества

Американская киноакадемия предлагает добавить в следующем году новую номинацию для признания высокобюджетных популярных фильмов. Кроме того, планируется ограничить длительность телетрансляции 3-мя часами. В некоторых номинациях статуэтки будут вручаться во время рекламных пауз, а зрителям будет демонстрироваться нарезка. В 20-м году награды будут вручаться 9-го февраля, а не в марте, как в 19-м.