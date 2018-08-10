В якутском банке «Таатта» временная администрация выявила хищения более чем на 4 миллиарда рублей
Как сообщает Центробанк, материалы направлены в правоохранительные органы. 5-го июля у «Таатты» была отозвана лицензия. В Арбитражный суд Якутии подан иск о признании кредитной организации банкротом.
Комментарии3
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max3446 10 августа 2018 | 20:24
ощущается рука оппозиционных либерастов. Они любят чужие деньги себе в карманы рассовывать
alger 10 августа 2018 | 20:37
max3446: это зачем вы Тимченко с Ротенбергами так оскорбили
vreyhardn 10 августа 2018 | 20:29
Да нормально там всё! Пацаны в алмазы вложились. Чего бабки в мешках по хатам хранить. Компактнее надо.