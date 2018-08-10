Епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко снова не пустили к Олегу Сенцову

Режиссер держит голодовку с требованием освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. Как рассказал «Эху Петербурга» сам Михнов-Вайтенко, сегодня Сенцова осмотрели врачи.

Сегодня же с требованием освободить Сенцова выступили президент Франции Эммануэль Макрон и спецпредставитель Госдепа СШСА Курт Волкер.