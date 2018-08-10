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20:00, 10 августа 2018

Епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко снова не пустили к Олегу Сенцову

Режиссер держит голодовку с требованием освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. Как рассказал «Эху Петербурга» сам Михнов-Вайтенко, сегодня Сенцова осмотрели врачи.

Сегодня же с требованием освободить Сенцова выступили президент Франции Эммануэль Макрон и спецпредставитель Госдепа СШСА Курт Волкер.

Комментарии

13

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xoxloparasha 10 августа 2018 | 20:05

Ну не хочет олежко сенцов помирать ,по этому и попа к себе не пускает ,рано ему еще помирать ! Не для смерти это животное " голодает" !)))))

antirussianempire 10 августа 2018 | 20:20

А пусть Путин уничтожит Сенцова. Пцусть Сенцов умрёт. После этого, русские холуи из разряда людей перейдут в разряд бешенных животных для цивилизации и станут врагами рода людского.
А бешеных животных как известно усыпляют и умертвляют.

ross1930 10 августа 2018 | 20:27

antirussianempire: Дружок, доскулишься до четвертого раздела Польши!

antirussianempire 10 августа 2018 | 20:43

ross1930: Путинский биомусор, не воняй и помой свой грязный язык, лижущий задницу любому царьку.
... А пока что делят, только мордор, где обитают русские животные.
Российско ордынскую недоимперию уже поделили в 1917 года, когда отошли Польша и Финляндия.
Но русским зверушкам показалось этого мало.
Поэтому далее в 1991 году, пролучили раздел своей новой недоимперии СССР. Тогда абсолютно все русские зверушки даже не пикнули, когда разваливалось их нежизнеспособное порождение - СССР.
Теперь путинские зверушки захотели нового раздела и окончательного уничтожение своей золотой орды - РФ.
Будет, жди.
А почему так происходит?
А потому, что у русни руки из задницы растут. И русские физиологически не способны на созидание, только на самоуничтожение и генетическое рабство перед хозяином.

banyi3 10 августа 2018 | 20:06

Ну ходит убогий сектант вокруг колонии , пусть ходит )))

cattt 10 августа 2018 | 20:06

Попам то до все есть дело , пиарщики лоботрясы.

ross1930 10 августа 2018 | 20:22

cattt: На соборование пустят!

nowyyrusic 10 августа 2018 | 20:06

Этот епитскоп не состоит на служэбе в ФСБ, так кто же его допустит к Сенцову.
В тюрьмы пускают только служащих в РПЦ.
Они все знают кому служат.

Иначе как в анекдоте:
А за это батюшка, можно и с партбилетом расстаться!

minerr 10 августа 2018 | 20:17

nowyyrusic: Он состоит на "служэбе" в СБУ.

liberastanakol 10 августа 2018 | 20:25

minerr: Он состоит на "служэбе" в СБУ.
==================
Проста каклы уже запутались. Тот кто из СБУ может быть ахентом ФСБ.

practolog 10 августа 2018 | 20:24

Меня то хоть пустят? Пора бы ему ональчик прочистить, для введения пищи, за месяц поди уже засорился!

timwlad84 10 августа 2018 | 20:30


Ну запад всегда решает проблемы мировой резнёй .
На организацию общества на основах всеобщего образования у запада религия протестантов не позволяет.Религия у протестантов это религия 50% истребить чтобы другим хватало и потому протестанты всегда на сторону самого сильного становятся так как они думают что это даёт больше шансов для выживания.
Однако,бойня с истреблением протестантов закончилась в США в годы маккартизма в 1954 году.А резня началась в 1914 году и началось истребление протестанских дебилов как и сказано в Билии на примере Моисея.
И с 1954 года протестанты всё время пытались дорваться до власти и это им удалось опять в 1994 году ,и опять только через смену поколений которых воздействовали определённой религией на протяжении этих 40 лет.
Ну и после тотального грабежа при получении власти под протестантской религией грабь награбленное опять образуется с 2004 года большинство по истреблению дураков протестантов и религии грабь награбленное.

В Англии и в Германии по такому же поводу завопили мультикультур не состоялось.
Так что господа,никто протестантов террористов не будет выпускать из тюрем так как в этом ничего нет кроме как борьбы за передел собственности на основе Каина и Авеля.

На Украине даже не приняли ту Церковь которую создали сами украинские нацисты в 1920 тых годах,но придумали свою в 1991 году.

Это естественный процесс,так как все люди кушать хотят и рабы бунтуют и начинают пиратствовать все на основе грабь награбленное и описано это в Билии на примере изгнания Каина с его сторонниками за то что силой решали проблемы собственника в племени.
И так господа на Украине,меняйте рмлию по воспитанию собственника чтобы сохранится на Христианскую Православную Церковь Московского Патриархата или вас сметут голодные рабы в борьбе за своё выживание.
Но голод не тётка.Кушать хотят в системе охраны тоже.

abuvgrobu 10 августа 2018 | 20:44

Н-да...однако, какое внимание осуждённому за терроризм...и что, их всех, кто взрывал дома, метро, вокзалы так же не обходят своим вниманием эти самые епископы и спецпредставители?! С ложечки кормят или пережевывают сразу...Капец...противно...недостойно...

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