Рейтинги Владимира Путина и Дмитрия Медведева продолжают снижаться

По данным фонда «Общественное мнение», если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 45% населения. При этом 54% опрошенных считают, что премьер работает плохо. По данным ВЦИОМ, Путину в начале августа доверяли около 40% респондентов. Рейтинг доверия Медведеву снизился до 7%. Одновременно социологи фиксируют снижение рейтинга «Единой России».