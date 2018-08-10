Рейтинги Владимира Путина и Дмитрия Медведева продолжают снижаться
По данным фонда «Общественное мнение», если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 45% населения. При этом 54% опрошенных считают, что премьер работает плохо. По данным ВЦИОМ, Путину в начале августа доверяли около 40% респондентов. Рейтинг доверия Медведеву снизился до 7%. Одновременно социологи фиксируют снижение рейтинга «Единой России».
Комментарии45
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taglit 10 августа 2018 | 19:36
Слава Рабинович:
У меня, как и у финансового рынка, есть большое подозрение, что Путин не будет выполнять условия, связанные со второй фазой санкций. Поэтому доллар выше 66-ти и евро выше 77-ми, - это лишь первоначальные ожидания того, что на самом деле может произойти.
А может произойти следующее. В недавней ветке противостояния Ирана США, когда Трамп вышел из ядерной сделки, а Иран начал быковать, установившаяся до этого относительно устойчивая инфляция 10% годовых буквально за несколько месяцев взлетела до 200%. Одна из законодательных инициатив сенаторов США заключается в том, чтобы признать Россию в качестве государства, спонсирующего международный терроризм. Напомню, что случилось с Ираном, когда эта мера была введена против него. Тогда иранская валюта обесценилась в три раза. Если сейчас против Ирана будет введено эмбарго на продажу нефти, то инфляция в 200% может легко взлететь к 1000-ам. И это будет приближать Иран к венесуэльскому сценарию. А там только за последний месяц местная валюта обесценилась в 10 раз – с 350 тыс до 3,5 млн.
И мне кажется, что Путин – следующий. Иран и Венесуэлу можно рассматривать в качестве показательных примеров с поправкой на различия по величине экономики, величинах внешнего долга и золотовалютных резервов.
viktorova 10 августа 2018 | 19:39
taglit: в таком случае пу позавидует Чаушеску.
sagen 10 августа 2018 | 19:47
viktorova: Разве Россию населяют румыны? Русский человек придумал себе отговорку - мол мы долго запрягаем. Верно, монголам запрягали триста лет, так и не съездили, крепостному строю - двести, большевикам почти сто... Вон Путину уже двадцать лет запрягают. Ехать никто никуда не собирается.
danko_vibla 10 августа 2018 | 19:53
sagen: где бабка данко1 спец в рейтинге?
koltak76_ 10 августа 2018 | 19:59
danko_vibla: Петушок, посмотри у себя сзади. Что видишь?
Правильно! Большой, кирзовый, начищенный до блеска сапог твоего хозяина. Целуй его!
viktorova 10 августа 2018 | 19:59
sagen: вы правы, не могу не согласиться.
Но надо же что-то делать с чувством безысходности... вот и надеюсь...
хотя, если буду в России, выйду на улицу.
nikmart001 10 августа 2018 | 20:28
viktorova: Круто! А не боитесь , что у вас в Лондоне бабки национализируют? Вы лучше на улицу в Лондоне выйдите, и напишите что нибудь о "кровавом режиме", может и проскочите.
gordy 10 августа 2018 | 19:48
Их бледность уже не скроет никакой макияж?
ostapbey 10 августа 2018 | 20:07
...."Если русским предоставить выбрать себе предводителя,
они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним
убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину.
Спустя время церковь провозглашает его святым."
vsokolov 10 августа 2018 | 20:05
taglit: Что следующий - это точно. Но Россия гораздо более самодостаточна. Ну прервут все контакты. Ну остановится поток нефтедолларов. И какой в России наступит конец света? Что сами производим, то и будем потреблять. Какие машины производим, на тех и будем ездить. Картошку на дачах будем выращивать.
ivan14 10 августа 2018 | 19:38
Социологи лгут рейтинг президента не более 25 % именно столько суммарно силовиков и работников оборонных предприятий . 75 % населения страны живут в настоящей реальности и не разделяют оптимизма кремлевского кольца .
morganafata 10 августа 2018 | 19:44
ivan14: Они просто не заплатили вциому, заплатят вновь будет 86
koltak76_ 10 августа 2018 | 20:01
morganafata: просто не заплатили вциому...
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Задерживают зарплату. Нету денег, нету правды.
morganafata 10 августа 2018 | 19:44
ivan14: Они просто не заплатили вциому, заплатят вновь будет 86
vikwlad 10 августа 2018 | 20:06
ivan14:
В Москве, судя по опросам "Радио Свободы" москвичей на улицах Москвы, рейтинг Путина значительно выше. Слишком много бабла Путин вбухивает в Москву. Благодаря этой халяве москвичи живут намного лучше, чем население регионов, поэтому и протестное настроение у москвичей невысокое. Если революция возникнет в России, то она начнётся в регионах.
henry52 10 августа 2018 | 19:39
"Га*но вопрос!" Чичас найдем каких-нибудь "бандеровцев" по соседству - отправим туда трактористов - и рейтинг опять за 70%...
sensei54 10 августа 2018 | 19:46
henry52: Не найдёт. Знает, что щелбаном не отделается. Сапогом-то по мошонке - больно!
alladinov 10 августа 2018 | 19:47
henry52:
Мне кажется, жидобелорусы себя как-то не так ведут. Надо бы направить туда зеленых человечков. Роисся, вперде!
navsegda 10 августа 2018 | 19:52
alladinov: Не выйдет , белорусов 8 млн. и все на ваш тощий бюджет не потянете
henry52 10 августа 2018 | 20:23
navsegda Не вопрос: еще пенсионный возраст подымут или НДС!
gregor 10 августа 2018 | 19:39
Рейтинги Владимира Путина и Дмитрия Медведева продолжают снижаться
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И ни только рейтинг .... .
ura_123 10 августа 2018 | 19:41
Щаз набигут портяноиды и начнут этот самый "рейхтинг" поднимать)))
xoxloparasha 10 августа 2018 | 19:44
ura_123: Да похер на его рейтинг ! Если либерду ,хохлов , бульбашей ,проебалтов и прочих животных он бесит ,то Путин все делает правильно !)))
navsegda 10 августа 2018 | 19:55
xoxloparasha: ну и что тебе бульбаши сделали , чем провинились ?
ura_123 10 августа 2018 | 19:56
xoxloparasha: Ага,канешна правильно! О чём и говорит падающий рейтинг в рассеюшке))))
viktorova 10 августа 2018 | 19:44
Пу, утковод, и все их окружение, представляется мне как большой гнойник, который зреет и вскоре будет готов лопнуть и истечь гноем, освободив тело России от этого фурункулеза.
diximania1948 10 августа 2018 | 19:45
Надо войнушку затеять, вон. в Белоруссии угнетают русскоязычных.
dadmorose 10 августа 2018 | 19:51
Пр-хорошему, мнение о человеке на противоположное можно менять один раз в жизни
pravdatut 10 августа 2018 | 19:52
Преславутое воровство в Московии поднялось к своему пределу. Идёт разложение слабенького общества. Главное, чтобы процесс распада прошел мирным путём.
henry52 10 августа 2018 | 20:25
pravdatut: Насчет предела вы ошибаетесь -- воровству предела нет...
nikruchev 10 августа 2018 | 19:52
А если завтра назначат выборы, у Путина опять 77% будет.
sasass 10 августа 2018 | 20:00
Приврал крепко - при настоящих выборах прокат был бы основательный...
stas12006 10 августа 2018 | 20:01
путин - ЧМО
vea4ek 10 августа 2018 | 20:09
stas12006:
А стасик- натуральный балабасик!
vea4ek 10 августа 2018 | 20:04
А The Times пишет, что растет...кому верить)
vincenttt 10 августа 2018 | 20:07
Чтобы продолжать с успехом обворовывать российских старух и детей и Путину и Менделю все эти рейтинги "до лампочки"!
polikarpich 10 августа 2018 | 20:15
vincenttt: Пока это тело существует, или, по крайней мере, на свободе и именуется "президентом", у него по-любому будет какой-нибудь рейтинг. Дураков и властных мразей в России хватает, к сожалению.
ostapbey 10 августа 2018 | 20:09
Буряты встанут на защиту русского мира и россия вспрянет ото сна..
Жареные даже в котлах. Буряты..., больше же некому??
Даже..
tks 10 августа 2018 | 20:13
Всё ложь, рейтинг - 86% был, есть и будет есть!!
max3446 10 августа 2018 | 20:15
На Украине могут закончиться деньги на пенсии и зарплаты, — Bloomberg
Украину ждут серьезные проблемы с ликвидностью, которые могут привести к неспособности государства выполнить свои обязательства перед населением.
Об этом сообщает Bloomberg.
Так, агентство отмечает, что средства на счетах Министерства финансов для выплаты пенсий и зарплат в госсекторе упал до самого низкого за последние четыре года уровня. Причина в том, что доходы бюджета не соответствуют запланированным.
Финансирование должно происходить путем продаж еврооблигаций и иностранной помощи. Но сложность в том, что помощь вряд ли поступит, пока не будут урегулированы разногласия с Международным валютным фондом.
pravdatut 10 августа 2018 | 20:26
max3446: Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
«Искандеры» еще смеются?
Мы имеем 12% падения реальных доходов населения за эти четыре года, и 37% инфляции. И имеем рубль, рухнувший вместе с акциями российских компаний от одного только ожидания новых санкций…
polikarpich 10 августа 2018 | 20:35
pravdatut: Искандеры просто уссываются!
Скоро, чувствую, совершенно не будет никакого смысла где-то работать. Разве что за трудодни.
timwlad84 10 августа 2018 | 20:35
Рейтинги Владимира Путина и Дмитрия Медведева продолжают снижаться
По данным фонда «Общественное мнение», если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 45% населения. При этом 54% опрошенных считают, что премьер работает плохо. По данным ВЦИОМ, Путину в начале августа доверяли около 40% респондентов. Рейтинг доверия Медведеву снизился до 7%. Одновременно социологи фиксируют снижение рейтинга «Единой России».
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Ну да,протестанты ожидают резни как решение всех проблем. К этому они пихают лидеров всех стран, потом виновным сделают упуская такую подробность как вами карателями ходили утверждая власть холокоста.
Господа признайте это, что средний класс протестантской религии всегда занимается карательными акциями по истреблению конкурентов на основе идеологии грабь награбленное
Работать над образованием протестанты не желают.
polikarpich 10 августа 2018 | 20:38
timwlad84: Ты где тут протестантов увидел? Это те, кто "не за Путина", что ли? А это не католики, случайно, а?
:-)
ymnikymnik 10 августа 2018 | 20:43
Надо срочно войнушку придумать для лилипутам .