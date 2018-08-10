Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер призывает немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова
Он отбывает в российской колонии 20-летний срок по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму. По словам Волкера, состояние Сенцова в последнее время ухудшилось, и Россия должна освободить его, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть.
Комментарии20
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echo_shar 10 августа 2018 | 19:36
Только в обмен на Надю!
Free Savchenko now!!! ))
danko_vibla 10 августа 2018 | 19:43
echo_shar: свободу Надежде Савченко!!! В тюрягу старуху данко1!
danko_vibla 10 августа 2018 | 19:51
danko_vibla: надо освободить его дать героя рады и пасе. А там ходов его сами посадят.
book_publisher 10 августа 2018 | 20:02
Волкер призывает немедленно освободить Олега Сенцова...
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- И как он себе это представляет? Демагог хренов..
nelibermot19 10 августа 2018 | 19:36
В принуипе можно обменять жирного на Бута и Ярошенко.
kottigr1 10 августа 2018 | 19:48
nelibermot19: Бута из США Вы вряд ли выманите.. Он там в тюрьме живет лучше чем в России.
cattt 10 августа 2018 | 20:11
kottigr1: Чем больше шума, тем упрямее будет пахан, он считает доброту слабостью.
xoxloparasha 10 августа 2018 | 19:39
Вот если бы Волкер потряс пробиркой с яйцами сенцова ,то это было бы неоспоримым доказательством вины Путина ! А так , просто пук получился !)
dwon 10 августа 2018 | 19:42
Надо потеребовать немедленно освободить летчика Ярошенко и Бутину тоже.
venezianez49 10 августа 2018 | 19:51
Это не просто вмешательство во внутренние дела России, а наглая, хамская, высокомерная и вонючая попытка отменить всякую законность в чужой американцам стране, установить свои порядки там, где их не ждут и презирают.
kottigr1 10 августа 2018 | 19:56
venezianez49: Какая может быть законность у российских судов ? .. Разве что уровня судопроизводства Третьего Рейха..
venezianez49 10 августа 2018 | 20:11
kottigr1:
Ваш бред представляет интерес исключительно для Ваших антироссийских единомышленников (пятой колонны).
Меня Ваша демагогическая брехня не волнует и не впечатляет.
vsokolov 10 августа 2018 | 19:53
Возможно, что реально Китай и опасней для России, чем США. Но они не лезут не в свое дело. А американцы этим всех дико раздражают.
homa_brutt 10 августа 2018 | 19:54
Да сменять паскудника на кого-нибудь и что-нибудь полезное!
Сенцова-в Раду! Цирк должен гастролировать!!
mikr 10 августа 2018 | 19:58
Тут все будет зависеть от того, насколько реально Сенцов голодает. Если реально, то по всем прикидкам он скоро сам освободится. А если блефует, значит придется еще долго сидеть.
nestor199 10 августа 2018 | 20:14
mikr: Не, его еще долго будут кормить за счет бюджета РФ.
liberastanakol 10 августа 2018 | 20:01
Пускай с баяном поскачет, в шапке ушанке тогда отпустим.
nestor199 10 августа 2018 | 20:12
Пусь России санкции объявит.
koltak76_ 10 августа 2018 | 20:22
Если нашим пенсионерам пенсии не нужны совсем, лишь бы сидел особо опасный террорист рецидивист Сенцов.
То Окурку и тем более. Мы за мир! Россия - вперед!! Раша - ту в дэй!!!
v_o_v_a_n_1967 10 августа 2018 | 20:30
Я смотрю, тут брайтонские явреи расходились в комментариях. Перед шаббатом стараетесь, ударники дерьмового труда?