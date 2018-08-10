Полицейские сегодня приходили в Московскую еврейскую религиозную общину
В результате правоохранители нашли экстремистские материалы, — сказал «Эху Москвы» адвокат лидера общественного сионистского движения «Шахар» Александра Каргина Игорь Зубер.
Игорь Зубер добавил, что в общине произошедшее воспринимают как провокацию, но от кого она произошла говорить еще не ясно.
Комментарии6
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post_v 10 августа 2018 | 19:05
а Библия не может быть отнесена к экстремистским материалам?
seryj_wolk 10 августа 2018 | 19:08
Не верят ни в Христа, ни в аллаха, а это в рфии экстремизм!
xoxloparasha 10 августа 2018 | 19:10
seryj_wolk: Раввин по окончании молитвы в синагоге обращается к евреям:
- Люди! Я понял, почему нас русские не любят! Мы не умеем пить водку.
Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все выльем в
общий котел - и будем учиться пить.
Абрам приходит домой, говорит Саре: так мол и так, завтра надо принести бутылку -
ну и так далее. Сара ему и говорит:
- А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный котел водки - кто же там заметит?
Так и сделал. На следующий день подходят евреи по очереди к котлу,
каждый выливает водку. Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает, пробует...
Грустным взглядом обводит синагогу и говорит:
- Дааа... Вот за это нас русские и не любят...
za_stalina 10 августа 2018 | 19:10
Хоть какой то позитив на фоне кризиса.
aleks50 Алексей Клубников 10 августа 2018 | 19:10
Тору, то есть ветхий завет нашли? Это там где папа Иисуса призывает стадо верующих в него забивать камнями, верящих в другого божка? Так Вова виолончельный это экстремизмом не считает. А Вова это Фемида на Руси.
norgemann 10 августа 2018 | 19:12
Похоже это путинские контрсанкции по отношению к Штатам.