Полицейские сегодня приходили в Московскую еврейскую религиозную общину

В результате правоохранители нашли экстремистские материалы, — сказал «Эху Москвы» адвокат лидера общественного сионистского движения «Шахар» Александра Каргина Игорь Зубер.

Игорь Зубер добавил, что в общине произошедшее воспринимают как провокацию, но от кого она произошла говорить еще не ясно.