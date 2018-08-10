Члены ОНК посетили Олега Сенцова в колонии

Осужденный держит голодовку с 14 мая, требуя освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Правозащитники расспросили Сенцова, который отбывает наказание в колонии в городе Лабытнанги, о состоянии здоровья, условиях содержания и получаемой медпомощи. Никаких жалоб осужденный на встрече с членами ОНК не высказал, рассказали «Интерфаксу» в управлении ФСИН. Общественники предложили перевести Сенцова в муниципальную больницу, но режиссер отказался, заявив, что больным себя не считает.

Судьбой режиссера по-прежнему серьезно озабочены на Западе – в частности, освободить Сенцова сегодня потребовал в Twitter спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Кроме того, сегодня в телефонном разговоре с Владимиром Путиным тему Сенцова затронул Эмманюэль Макрон. В коммюнике Елисейского дворца говорится, что президент Франции выдвинул ряд предложений на этот счет и заявил о необходимости срочно найти гуманитарное решение ситуации.

Представители уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой заявляют, что жизни Сенцова ничто не угрожает: заключенный получает терапию и принимает питательную смесь.