Члены ОНК посетили Олега Сенцова в колонии
Осужденный держит голодовку с 14 мая, требуя освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.
Правозащитники расспросили Сенцова, который отбывает наказание в колонии в городе Лабытнанги, о состоянии здоровья, условиях содержания и получаемой медпомощи. Никаких жалоб осужденный на встрече с членами ОНК не высказал, рассказали «Интерфаксу» в управлении ФСИН. Общественники предложили перевести Сенцова в муниципальную больницу, но режиссер отказался, заявив, что больным себя не считает.
Судьбой режиссера по-прежнему серьезно озабочены на Западе – в частности, освободить Сенцова сегодня потребовал в Twitter спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Кроме того, сегодня в телефонном разговоре с Владимиром Путиным тему Сенцова затронул Эмманюэль Макрон. В коммюнике Елисейского дворца говорится, что президент Франции выдвинул ряд предложений на этот счет и заявил о необходимости срочно найти гуманитарное решение ситуации.
Представители уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой заявляют, что жизни Сенцова ничто не угрожает: заключенный получает терапию и принимает питательную смесь.
Комментарии4
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xoxloparasha 10 августа 2018 | 19:06
Начало письма Сенцова к матери :
- Вышли сало ! Здравствуй мама ....
jurmak 10 августа 2018 | 19:10
xoxloparasha: у вертухаев проблемы с закуской
zztop1960 10 августа 2018 | 19:11
Практически все британские газеты посвятили свои редакционные статьи новому раунду санкций, введенных США против России. "Европа должна последовать за Америкой и наказать Путина за отравление Скрипалей", считает Times. Практически такую же позицию, выраженную в заголовке "Мы должны присоединиться к Америке в ее реальных действиях против России" выражает и Daily Telegraph.
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 19:12
Поскольку к Сенцову никого не пускают, то трудно сказать, в каком он находится состоянии.
Фотошопные "фотки" от омбудсментовки не вызывают доверия.
Не исключено, что его насильно пичкают питательной смесью.