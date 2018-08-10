Показания арестованных по делу о пытках в исправительной колонии N1 свидетельствуют о том, что избиение заключенного Евгения Макарова сотрудниками колонии осуществлялось по приказу руководства и было «хорошо спланированной акцией». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала адвокат Ирина Бирюкова со ссылкой на текст показаний.

«Важным в показаниях является то, что задержанные сотрудники колонии говорят, что они делали это по заданию руководства колонии и об этом знало в том числе и вышестоящее руководство в УФСИНе», — сказала И.Бирюкова.

По словам адвоката, согласно тексту показаний, избиение Е.Макарова «было хорошо спланированной акцией», вплоть до того, что предыдущей смене не позволили уйти домой, чтобы «привлечь ее к этому «воспитательному мероприятию».

И.Бирюкова также уточнила со ссылкой на показания, что видео избиения было «не случайным». По ее словам, оно было «тем аргументом, который они (сотрудники колонии – ЭМ) должны были принести руководству, чтобы оно убедилось, что его задание было выполнено».

Согласно И.Бирюковой, данные показания важны, так как в них фигурируют ранее неизвестные имена руководства. По ее словам, речь идет о Дмитрии Николаеве (на тот момент исполняющем обязанности начальника колонии), Игите Михайлове (замначальнике Д.Николаева), а также заместителях начальника областного управления ФСИН Александре Степанищеве и Геннадии Баринове.

И.Бирюкова уточнила, что поскольку процессуальный статус А.Степанищева и Г.Баринова не известен, она подала заявление об их допросе в качестве свидетелей.

Ранее стало известно, что арестованные по делу о пытках в исправительной колонии N1 дали показания против ее руководства.