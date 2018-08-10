Сгоревшая в Кондопоге церковь 18-го века не была застрахована

Об этом ТАСС сообщили в управлении Росимущества Мурманской области. По данным МинЧС, возможной причиной пожара был поджог. Следователи сейчас работают с туристами, которые посещали церковь за несколько минут до возгорания. По экспертным оценкам, на восстановление храма, который считается памятником культуры, может уйти около 80-ти миллионов рублей. По факту пожара возбуждено уголовное дело.