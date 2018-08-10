Сгоревшая в Кондопоге церковь 18-го века не была застрахована
Об этом ТАСС сообщили в управлении Росимущества Мурманской области. По данным МинЧС, возможной причиной пожара был поджог. Следователи сейчас работают с туристами, которые посещали церковь за несколько минут до возгорания. По экспертным оценкам, на восстановление храма, который считается памятником культуры, может уйти около 80-ти миллионов рублей. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 10 августа 2018 | 18:35
Что такое 80000000 на восстановление? Это всего лишь примерно половина одного из особняков Слуцкого в Подмосковье.
ostapbey 10 августа 2018 | 18:36
И куда серафимы смотрят?С херувимами даже..
profi1962 10 августа 2018 | 18:53
Почему не застрахованы? Что надо? Референдум или деньги и воля Курилки? Спросите его. Пусть востонавливают за счет РПЦ.
tv_victim 10 августа 2018 | 18:57
А как вообще можно восстановить то, что сделано в позапрошлом веке? Разве что распилить бабло заменив историческое здание на пошлый новодел.....