В Белоруссии из-под стражи освобожден задержанный по делу БелТА – корреспондент «Немецкой волны» Павел Быковский

Об этом у себя в Фейсбуке пишет супруга Быковского. Сегодня же СК Белоруссии освободил главреда информагентства БелаПАН Ирину Левшину. Накануне были освобождены четыре сотрудника портала Tut.by, а также редактор сайта «Белорусы и рынок» и обозреватель агентства БелаПАН. Все они остаются в статусе подозреваемых по делу о незаконном доступе к компьютерной информации государственного агентства БелТА.