В Белоруссии из-под стражи освобожден задержанный по делу БелТА – корреспондент «Немецкой волны» Павел Быковский
Об этом у себя в Фейсбуке пишет супруга Быковского. Сегодня же СК Белоруссии освободил главреда информагентства БелаПАН Ирину Левшину. Накануне были освобождены четыре сотрудника портала Tut.by, а также редактор сайта «Белорусы и рынок» и обозреватель агентства БелаПАН. Все они остаются в статусе подозреваемых по делу о незаконном доступе к компьютерной информации государственного агентства БелТА.
Комментарии1
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taglit 10 августа 2018 | 18:49
"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с Президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - сказал глава государства.