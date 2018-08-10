Лавров: Ни США, ни Великобритания не представили ни единого факта причастности России к отравлению Скрипалей
Ни США, ни Великобритания за все время после инцидента в Солсбери не представили ни единого факта причастности России к отравлению Скрипалей. Об этом в телефонной беседе с госсекретарем США Майком Помпео заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский министр заявил о категорическом неприятии Россией новых американских санкций из-за дела Скрипалей.
Комментарии17
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dustkolorado 10 августа 2018 | 18:37
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
КоСелёк, коСелёк... Какой коСелёк? На обыСчи."(с)
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 18:38
dustkolorado: полагаете т-щ лошадка брал уроки у Садальского??? :-))
alladinov 10 августа 2018 | 18:58
«Лавров: Ни США, ни Великобритания не представили ни единого факта»
Уверен, что до начала суда (да и после его) точно такие же слова мог произнести и гр. Чикатила. Роисся, вперде!
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 18:37
т-щ лошадка в своём репертуаре - это не мы, настамнет ...
viktorova 10 августа 2018 | 18:39
/не представили ни единого факта../
С чего этот старикашка решил, что «не представили ни единого факта»?
Это они России не представили. А всем своим союзникам представили.
Вам, г-н лавров, никто ничего представлять не должен. Заработали вы репутацию невменяемых отморозков. С этим и живите.
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 18:43
viktorova: репутация уже ДАВНЫМ ДАВНО работает против системы_власти_имени_пу ...
seryj_wolk 10 августа 2018 | 18:50
johnbmw: Как ни крутятся лаВрун и его мидаки, а санкциям быть. Пусть подают в суд! А нет суда, нет и презумпции невиновности. Так что пшол вон!
jetsam 10 августа 2018 | 18:44
"боинг на сигналы истребителя не реагировал и ушел в сторону моря"(c) СССР 1 сентября 1983
но признали, что сбили южнокорейский боинг - через неделю.
beobachter 10 августа 2018 | 18:45
А зачем Лаврову факты? Был представлен целый вагон фактов, доказывающих, что Литвиненко отравил полонием Луговой. В результате Луговой получил награду в виде мандата депутата госдуры. Теперь нужны факты для награждения отравителей в Солсбери?
matsuvi 10 августа 2018 | 18:45
Лучшее доказательство причастности России- поведение лавровых.
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 18:55
matsuvi: +1! на все 100%!!!!
ramun 10 августа 2018 | 18:49
И как Россия осуществит категорическое неприятие санкций?
Будет плакать или только ныть?
jetsam 10 августа 2018 | 18:56
ramun: как, вы не в курсе ответок? да вы что.... первый канал не смотрите?
повышение пенсионного возраста, открытие оффшора в калинграде, выплаты компенсации
дерипсаскам и вротенбергам.. еще греф подлянку готовит...
так что ответок много. - наконец на пакетах сушек и сухарей убрали
"состав:..., растительные масла (посолнечное, пальмовое,..),."
и заменили просто "состав:...,пальмовое масло,"
ihtamnet 10 августа 2018 | 18:54
Да не из-за дела Скрипалей, угомонитесь господин Лавров, это просто была последняя капля.
homa_brutt 10 августа 2018 | 18:59
Да,дейсвительно, зачем СШП и Бритам предоставлять какие-то факты? Проще и интереснее назначить виновного сразу. Тем более,это очень удачно вписывается в нагнетание истерии. Да и местные одноклеточные подхватят тему, заквакают про "репутацию" и "неоспоримые факты", которыми,лично с ними, поделился Госдеп.
dr_nemos 10 августа 2018 | 19:09
Все по вышинскому - признание - царица доказательств. Так этого и не надо уже. суть путинизма в преступлении
ugiazov 10 августа 2018 | 19:12
Факты представят на суде.