Лавров: Ни США, ни Великобритания не представили ни единого факта причастности России к отравлению Скрипалей

Ни США, ни Великобритания за все время после инцидента в Солсбери не представили ни единого факта причастности России к отравлению Скрипалей. Об этом в телефонной беседе с госсекретарем США Майком Помпео заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский министр заявил о категорическом неприятии Россией новых американских санкций из-за дела Скрипалей.