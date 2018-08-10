Кремль сообщил детали конвенции о статусе Каспия

Она должна быть подписана 12 августа на саммите в казахском Актау. В соответствии с документом, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся между соседними государствами по договоренности между ними. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов, в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил вне региональных держав.