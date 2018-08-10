В России набирает обороты флэшмоб в поддержку футбольного клуба Анжи

У команды из Махачкалы серьезные финансовые трудности. Впрочем, как заверяют в РФПЛ, об исключении Анжи из российской премьер-лиги речи пока не идет.

Каждый день появляются всё новые видео, фото и интервью самых разных звезд из мира спорта с одним и тем же обращением – Анжи, живи! Это флэшмоб, который идет уже некоторое время, и продолжается не только в интернете, но и в реальности. Вчера акцию в поддержку футбольного клуба провели болельщики, на своем домашнем стадионе. Еще одну согласовали уже в формате митинга. Она должна пройти 17 августа. Сегодня в поддержку Анжи записал видеообращение Юрий Семин. Тренер Локомлтива, который недолго был наставником дагестанского клуба, был краток: «Анжи, живи! Дагестан любит футбол». Более развернуто выступил игрок Спартака, Андрей Ещенко. Защитник на протяжении трех лет играл за Анжи.

Не только российские футболисты, выступавшие в разные годы за Анжи, записали свои обращения. Роберто Карлос и Самюэль Это’О также передали слова поддержки. Посмотреть и послушать их можно в официальном инстаграмме футбольного клуба. Не остались в стороне и просто известные футболисты. Например, легенда Милана Ибрагим Ба. Юрий Жирков, Давор Шукер, Илья Максимов, Александр Беленов – все они нашли слова поддержки для Анжи.

Дело в том, что у клуба серьезные долги, денег нет, судя по всему, даже на транспорт. Молодежный состав Анжи был вынужден добираться до Уфы на автобусе. В свою очередь, вице-президент клуба Зайдин Джамбулатов заверил болельшиков, что буквально на днях будет объявлено о каких-то решениях по ситуации вокруг клуба. Что это за решения, Джамбулатов не уточнил. При этом он отметил, что Анжи должен показать властям республики, что команда нужна Дагестану. Напомню, что некоторое время Анжи принадлежал Сулейману Керимову, именно тогда клуб достиг серьезных результатов в премьер-лиге. Однако в конце 2016 года Керимов передал команду бизнесмену Осману Кадиеву. После этого состав почти полностью поменялся, а в прошлом сезоне Анжи едва не вылетел в первую лигу.

Напомним, что уже завтра футбольный клуб Анжи сыграет в Москве против Спартака. Матч начнется в 19.00