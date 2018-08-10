Россия пыталась повлиять на результаты выборов в Германии

Об этом говорится в расследовании немецкого телеканала ARD.

Журналисты немецкого телеканала ARD опубликовали расследование и выяснили, что интернет-тролли пытались настроить пользователей социальных сетей за и против партии Ангелы Меркель. В частности использовались немецкоязычные профили — их обнаружили и заблокировали. Зачастую тролли выдавали себя за молодых девушек с простыми именами. Они активно вмешивались в дискуссии и целенаправленно обращались к политикам.

С помощью американских исследователей они выяснили, что это, скорее всего, тролли из России. Они же по предварительным данным, создали хэштег «Меркель должна остаться» и подняли его в топ самых обсуждаемых тем в «Твиттере».

Любопытно, что использовалась и неожиданные технологии. Как сообщают журналисты, в то время как предполагаемые про-российские тролли настраивали людей в поддержку Меркель, они же — но по-английски распространяли сообщения, которые были направлены против канцлера. То есть, фактически, сеяли раздор.

К примеру, они возлагали на Меркель ответственность за теракты в Берлине и Мюнхене и за сексуальные домогательства, якобы совершаемые беженцами. В качестве примера, телеканал приводит профиль с именем Дженна Абрамс. Одна из публикаций набрала более тысячи репостов и распространилась по всему миру. В нём утверждалось, что сирийский беженец, сделавший селфи с Меркель, якобы совершил теракт в Брюсселе.

Остаётся открытым вопрос, зачем тем же троллям хвалить Меркель? Авторы публикации не исключают, что таким образом создатели провокации хотели навлечь подозрение на партию канцлера ХДС в неуклюжих попытках привлечь новых сторонников.

Международная группа исследователей пришла к выводу, что Германия наряду с США была главным полем деятельности российских троллей. Сколько новых аккаунтов было создано на российских фабриках троллей с тех пор, конец цитаты по сайту Inopressa.ru.

Как известно, на последних парламентских выборах в Германии альянс Меркель набрал 33% и это один из самых низких результатов партии за последнее время.