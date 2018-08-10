Прокуратура попросила 5,5 лет колонии для экс-замначальника столичного главка СК Дениса Никандрова

Его обвиняют в получении взятки в обмен на освобождение подручного «вора в законе» Шакро Молодого.

Суд над высокопоставленным сотрудником московского главка СК почти завершен – сегодня в Мосгорсуде было объявлено об оглашении приговора 16 августа. Сторона обвинения запросила для обвиняемого Дениса Никандрова 5,5 лет колонии, а также лишения звания генерала и штраф в размере 65 миллионов рублей. Защита же полагает, что подсудимый заслуживает более мягкого наказания с учетом сотрудничества со следствием и дачи показаний на своего начальника Александра Дрыманова. Процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела имеются документы под грифом «секретно».

По версии следствия, фигуранты дела получили миллион долларов от вора в законе Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Взятка была выплачена в обмен на освобождение из-под стражи соратника Калашова Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Тот был арестован после инцидента со стрельбой на Рочдельской улице в Москве.

Ранее по делу о взятке уже был осужден экс-глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Сегодня стало известно о предъявлении ему нового обвинения по этому же делу.

Глава московского управления СК Александр Дрыманов был задержан в июле – основанием стали показания, которые дал на него Никандров.