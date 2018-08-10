Президенты России и Франции в сегодняшнем телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг голодовки Олега Сенцова
Об этом сообщил Елисейский дворец. Ранее пресс-служба Кремля распространила заявление, в котором эта тема разговора не указывалась, — говорилось лишь то, что Путин и Макрон обсуждали сирийскую проблематику и некие другие темы. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что речь шла и о Сенцове.
В заявлении Елисейского дворца говорится, что Эммануэль Макрон призвал Москву найти гуманитарное решение по Сенцову. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал в скором времени предоставить французской стороне информации о состоянии здоровья украинского режиссера.
Олег Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, требуя отпустить всех граждан Украины, которых удерживают в России по политическим причинам.
Комментарии6
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romashka__ 10 августа 2018 | 18:27
Сенцова надо освободить. Нельзя позорить Россию тем, что власть держит в тюрьмах 64 украинца и пытает своих зеков.
nns33 10 августа 2018 | 18:29
Обменять всех на всех и пусть люди вернутся в семьи,начнут жить и работать.
poluputing 10 августа 2018 | 18:33
nns33: тут вы правы, но не забыли ли вы о около 300 россиянцев в ямах Лугандона. Родина о них уже забыла. Их на кого менять будете?
nns33 10 августа 2018 | 18:51
poluputing: Вот пусть политики и займутся решением этой проблемы. Но все люди с двух сторон должны быть освобождены,возможно,даже без обмена. Просто , всем свободу. Дикость,если в 21-веке ещё в ямах сидят. (я не знала об этом) Зачем, какой смысл ?
srk2658lu 10 августа 2018 | 18:33
Справочку представят Макрону:
На 20 лет здоровья Сенцова хватит.
plank1957 10 августа 2018 | 18:56
Едва ли Путин абсолютно что-то может сделать с лейтенантами и капитанами ФСБ. Скорее они с ним могут что-то сделать.