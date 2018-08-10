Президенты России и Франции в сегодняшнем телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг голодовки Олега Сенцова

Об этом сообщил Елисейский дворец. Ранее пресс-служба Кремля распространила заявление, в котором эта тема разговора не указывалась, — говорилось лишь то, что Путин и Макрон обсуждали сирийскую проблематику и некие другие темы. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что речь шла и о Сенцове.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что Эммануэль Макрон призвал Москву найти гуманитарное решение по Сенцову. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал в скором времени предоставить французской стороне информации о состоянии здоровья украинского режиссера.

Олег Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, требуя отпустить всех граждан Украины, которых удерживают в России по политическим причинам.