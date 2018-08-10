Арестованные по делу о пытках в ярославской исправительной колонии номер 1 дали показания против своего начальства
По их словам, они издевались над заключенным Евгением Макаровым по приказу руководства колонии, — сказала «Эху Москвы» адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова. Сейчас по делу о пытках под стражей находится 11 человек.
Напомним, в июле этого года в интернете появилась видеозапись, где сотрудники ярославской колонии избивают заключенного. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело. Ряд сотрудников, включая начальника колонии, арестовали.
Комментарии3
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slavaibo 10 августа 2018 | 18:28
Пошла жара!
viktorova 10 августа 2018 | 18:32
Ждём признания руководства колонии, что они действовали по приказу руководства ФСИН.
nns33 10 августа 2018 | 18:35
Избивали по приказу начальства ! А если начальство попросит убить человека ? Тоже с радостью исполнят? Все приказы должны быть в письменной форме,а иначе ваше начальство вас и подставит. Будете сидеть,а оно посмеиваться над глупцами.