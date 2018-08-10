Арестованные по делу о пытках в ярославской исправительной колонии номер 1 дали показания против своего начальства

По их словам, они издевались над заключенным Евгением Макаровым по приказу руководства колонии, — сказала «Эху Москвы» адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова. Сейчас по делу о пытках под стражей находится 11 человек.

Напомним, в июле этого года в интернете появилась видеозапись, где сотрудники ярославской колонии избивают заключенного. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело. Ряд сотрудников, включая начальника колонии, арестовали.