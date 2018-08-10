Соединенные Штаты предоставили политическое убежище стороннику Алексея Навального из Ставропольского края

Вероятно, их убедили сведения об угрозах и похищении Алексея Мужецкого, — сказал «Эху Москвы» его защитник, адвокат «Зоны права» Виталий Зубенко.

«Он действительно получил политическое убежище, сбросил копию документа, согласно которому он признан политэмигрантом и вся его семья получила возможность проживания в США на этом основании», — рассказал адвокат.

По словам адвоката со ссылкой на документы, представленные А.Мужецким, последний «вел оппозиционную деятельность, пытался навести порядок в селе Александровское, стать там депутатом», однако потерпел неудачу из-за противодействия местных властей. После этого он присоединился к движению Навального и принимал участие во многих акциях.

Согласно В.Зубенко, во время мартовских выборов, на которых А.Мужецкий выступал наблюдателем, в ответ на зафиксированные им нарушения и требование видеозаписи, «возникла бумага о том, что депутат от КПРФ Мельников не подписывал направление для Алексея, стали проводить проверку и в это время его побили».

Виталий Зубенко добавил, что Алексей Мужецкий сейчас учит язык и работает на простых работах, вроде грузчика, чтобы прокормить семью.