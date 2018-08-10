Соединенные Штаты предоставили политическое убежище стороннику Алексея Навального из Ставропольского края
Вероятно, их убедили сведения об угрозах и похищении Алексея Мужецкого, — сказал «Эху Москвы» его защитник, адвокат «Зоны права» Виталий Зубенко.
«Он действительно получил политическое убежище, сбросил копию документа, согласно которому он признан политэмигрантом и вся его семья получила возможность проживания в США на этом основании», — рассказал адвокат.
По словам адвоката со ссылкой на документы, представленные А.Мужецким, последний «вел оппозиционную деятельность, пытался навести порядок в селе Александровское, стать там депутатом», однако потерпел неудачу из-за противодействия местных властей. После этого он присоединился к движению Навального и принимал участие во многих акциях.
Согласно В.Зубенко, во время мартовских выборов, на которых А.Мужецкий выступал наблюдателем, в ответ на зафиксированные им нарушения и требование видеозаписи, «возникла бумага о том, что депутат от КПРФ Мельников не подписывал направление для Алексея, стали проводить проверку и в это время его побили».
Виталий Зубенко добавил, что Алексей Мужецкий сейчас учит язык и работает на простых работах, вроде грузчика, чтобы прокормить семью.
Комментарии4
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viktorova 10 августа 2018 | 18:30
Молодец, что свалил из этого дурдома.
glebbalbesov 10 августа 2018 | 18:38
Норм. Сейчас проще так получить вид на жительство, чем официально через посольство. Я жертва режЫма, пустите к себе пожить....
viktorova 10 августа 2018 | 19:00
glebbalbesov: жертву пустят, дадут работу, жильё, образование для детей, достойную жизнь.
Путриота с порога - под зад пинком обратно в ватную сказку.
kremlefurer 10 августа 2018 | 18:52
Молодец, зато свора пригожинских ублюдков будут продолжать срать за доширак.