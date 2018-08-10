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18:14, 10 августа 2018

Ушел из жизни известный уличный художник Александр Жунев

Уроженец Перми стал известен на всю Россию благодаря своим работам «Распятый Гагарин» и портрету Юрия Шевчука из опавших осенних листьев.

Сердце Александра Жунева остановилось в четверг в поезде по дороге в Пермь. Как написала в социальных сетях жена художника Анна, Александр «ехал из Москвы домой. Уснул и больше не проснулся». Жуневу было всего 34 года, но даже за этот срок он успел прославиться на всю Россию. Фотография его работы «Распятый Гагарин» на стене одного из домов на перекрестке улиц Куйбышева и Советской в 2015-м году разлетелась по многим федеральным СМИ. Саму работу тогда еще быстро удалили, но за нее Жунева удостоили премии в номинации «Российское активистское искусство». В том же году в Перми появилась еще одна работа «Пермского Бэнкси», портрет поэта Василия Каменского. Но самое большое внимание Жунев обратил на себя после того, как создал портрет Юрия Шевчука из опавших кленовых листьев на одном из пермских деревянных бараков в 2016-м году. Лидер ДДТ обратил тогда на это внимание и даже написал в социальных сетях «Спасибо, Саш».

По данным «Эха Перми», прощание с Александром Жуневым состоится 11 августа. Возле работ художника в городе пермяки начали организовывать «народные мемориалы», жители приносят к ним свечи и цветы.

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