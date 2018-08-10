Власти Карелии не исключают поджога деревянной церкви 18 века, полностью сгоревшей сегодня утром в Кондопоге

Следователи работают с группой туристов, посещавших здание за 5 минут до случившегося.

Успенская церковь – одна из самых высоких деревянных церквей в России и Европе, признанная объектом культурного наследия федерального значения – сгорела буквально за час. От нее, согласно кадрам, опубликованным карельскими СМИ, осталось лишь одно основание. Это произошло, несмотря на то, что пожарные приехали спустя 8 минут после звонка о возгорании. Одним из главных свидетелей был смотритель деревянной церкви: в интервью изданию «Петрозаводск говорит» он утверждает, что первым загорелся расписной купол. Произошло это, по его словам, через пять минут после прихода экскурсионной группы. Она посетила Успенскую церковь рано утром. При этом пожарная сигнализация, по словам смотрителя, сработала.

С туристами сейчас вплотную общаются следователи – об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. При этом он отмечает, что внутренних источников возгорания не было. В МЧС же сообщили ТАСС, что считают приоритетной версию о поджоге. Эксперты говорят, что воссоздать церковь 18 века можно по чертежам. Однако советник Минкультуры Карелии Татьяна Вахрамеева в интервью ТАСС выразила мнение, что полную копию сделать не получится: по ее словам, при строительстве использовались бревна по 60 см в диаметре. Сейчас же их подобрать практически невозможно, считает Вахрамеева.

Сгоревшая в Карелии деревянная церковь не была застрахована, заявили в карельском управлении Росимущества. Там также отметили, что в прошлом году она была передана РПЦ. При этом ранее в Петрозаводской и Карельской епархии говорили, что здание не является собственностью церкви.