Центризбирком одобрил формулировки еще двух вопросов о повышении пенсионного возраста для вынесения их на референдум

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала инициаторов проведения референдума против повышения пенсионного возраста объединяться, а не плодить одинаковые вопросы. На сегодняшнем заседании ЦИК, она сообщила, что в 15 региональных избиркомов уже поступило 2 десятка ходатайств от различных инициативных групп.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался сегодня по повышению пенсионного возраста, назвав его «болезненной, но необходимой мерой». Медведев подчеркнул, что законопроект был одобрен Госдумой пока только в первом чтении, и он продолжает обсуждаться экспертами.

Тем временем, президент Владимир Путин собирается вновь выступить с разъяснениями пенсионной реформы. Об этом «Ведомостям» рассказали 2 человека, близких к администрации президента, а также региональный чиновник, знакомый с ходом обсуждения реформы.

Напомним, Путин высказывался о повышении пенсионного возраста лишь однажды – он сказал, что решение ему не нравится, но рано или поздно принимать его необходимо. На фоне обсуждения пенсионных изменений, рейтинг правительства, премьера, а также и президента, упал до минимума за несколько последних лет.