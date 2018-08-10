Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики
Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики, — об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов. Однако, по его словам, правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, которые возникли в результате изменения внешней конъектуры и валютного курса.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что президент поручил проанализировать возможность изъятия сверхдоходов у металлургических и химических компаний.
Тем временем, источники Интерфакса рассказали о том, что сегодня в Минпромторге уже прошли совещания по налоговым инициативам. Решено продолжить консультации ведомств с представителями горнодобывающей и нефтехимической отраслей. Кроме того, сообщается, что список компаний, которые могут подвергнуться налоговым изъятиям, может быть расширен.
Практика изъятия государством части доходов с крупных компаний уже использовалась в России, поэтому проблем с её реализацией возникнуть не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов. Он добавил, что компании, о которых идёт речь, будут пытаться избежать изъятия доходов или компенсировать их потерю.
Предложение ежегодно собирать с металлургических и угольных компаний до полутриллиона рублей отлично вписывается в нынешнюю политику, — сказал в эфире «Эха» экономист Константин Сонин. А отрасль эту выбрали, поскольку в ней сейчас много денег, — отметил эксперт. Константин Сонин добавил, что эта идея может быть полезной, если власти смогут потратить эти деньги на что-то полезное для россиян.
Комментарии6
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herch 10 августа 2018 | 18:16
Так оно и пенсионный возраст повышать не планировало. Да еще говорило, что к этому нед предпосылок...
gordy 10 августа 2018 | 18:28
@Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики@
К ним придут- они сами отдадут?
innaigorewna 10 августа 2018 | 18:45
Значит готовит!
zolingen 10 августа 2018 | 18:46
Бежать надо отсюда крупному бизнесу. Как можно работать, если законы меняют в ходе пьесы? Завтра он напишет «согласен» на отьем бизнеса вообще. Бежать без оглядки.
ramun 10 августа 2018 | 18:46
Да,правительство решает.Готовит решения и решает.
По его решениям вы живете все лучше и дольше.
viktorova 10 августа 2018 | 18:46
Вообще, конечно, справедливо налогооблагать дополнительные доходы тех, кому была оказана государственная помощь во времена, когда рынок сильно проседал. Если помощь предприятию в плохие времена не оказывали, тогда и не правильно с них сейчас стружку снимать.