Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики, — об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов. Однако, по его словам, правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, которые возникли в результате изменения внешней конъектуры и валютного курса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что президент поручил проанализировать возможность изъятия сверхдоходов у металлургических и химических компаний.

Тем временем, источники Интерфакса рассказали о том, что сегодня в Минпромторге уже прошли совещания по налоговым инициативам. Решено продолжить консультации ведомств с представителями горнодобывающей и нефтехимической отраслей. Кроме того, сообщается, что список компаний, которые могут подвергнуться налоговым изъятиям, может быть расширен.

Практика изъятия государством части доходов с крупных компаний уже использовалась в России, поэтому проблем с её реализацией возникнуть не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов. Он добавил, что компании, о которых идёт речь, будут пытаться избежать изъятия доходов или компенсировать их потерю.

Предложение ежегодно собирать с металлургических и угольных компаний до полутриллиона рублей отлично вписывается в нынешнюю политику, — сказал в эфире «Эха» экономист Константин Сонин. А отрасль эту выбрали, поскольку в ней сейчас много денег, — отметил эксперт. Константин Сонин добавил, что эта идея может быть полезной, если власти смогут потратить эти деньги на что-то полезное для россиян.