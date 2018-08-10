Воровские понятия и романтика криминальной жизни становятся в России экстремистским контентом
Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сообщений об уголовном деле в Екатеринбурге. Оно возбуждено против трех граждан, которые вели паблики ВКонтакте о неформальном молодежном сообществе АУЕ. Двое мужчин арестованы, а беременную женщину оставили под подпиской о невыезде.
Один из подоздреваемых, которого сайт Медиазона называет измененным именем Никита Птицин, администрировал вместе с супругой сообщество АУЕ в соцсети ВК. Двести тысяч подписчиков приносили семье 10 тысяч рублей дохода в месяц с рекламы. Никита создал сообщество еще 7 лет назад. Сейчас ему 22 года, он успел дважды побывать в военной командировке в Сирии, но в мае уволился с военной службы. В этой же группе рекламировали магазин сувениров криминальной тематики Артема Зуева, рассказала супруга Никиты. 30 июня к Птициным пришли сотрудники ФСБ, их обвинили в создании и участии в экстремистском сообществе и распространении экстремистских призывов. Артем Зуев также стал фигурантом уголовного дела, но неизвестно, по какой статье. Мужчин арестовали с санкции Верх-Исетского суда Екатеринбурга, беременная женщина осталась под подпиской о невыезде. В деле сказан, что жена птицина – сторонник идеологии насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и для подготовки к преступлению она вступило в сообщество, которое возглавляет ее муж. Какие посты в соцсетях вызвали претензии силовиков, подозреваемая не знает.
После обыска в квартире 30 июня, Птицыных доставили в управление ФСБ и предоставили адвокатов по назначению. Сейчас супруги пытаются найти других защитников.
Однозначно определить понятие «АУЕ» пока тяжело, — сказал в эфире нашей радиостанции журналист издания Медиазона Дмитрий Швец.
Информация об АУЕ как молодёжной субкультуре в российских СМИ появлялась ещё несколько лет назад. Но широко эта тема стала обсуждаться только в середине прошлого года. Правда за полгода до этого в Забайкалье произошли массовые беспорядки. В городе Хилок воспитанники интерната вызволяя задержанного друга разгромили полицейский участок и побили стёкла в машинах силовиков. Задержанные позже сказали «Мы – АУЕ». Позже громкий инцидент произошёл в Челябинске. Группа подростков выкрикивая аббревиатуру АУЕ, на фестивале красок напала на полицейских. Их машину с криками «Мусора прессуют» забросали краской под дружное улюлюканье и свист. Некоторые кричали в адрес стражей правопорядка нецензурные оскорбления. Короткое слово из трёх букв после этого случая замелькало на страницах многих газет. «Арестантский уклад един» — именно так расшифровывается слово.
Члены неформального сообщества – подростки вдохновлённые блатной тематикой как сообщали СМИ пропагандируют воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения воровского кодекса, собирают деньги на так называемый общак. Участникам сообщества предлагались практические задания. Для начала к примеру покурить, потом украсть у родителей несколько купюр, и затем вымогать деньги у детей помладше. Власти стали сравнивать сообщества АУЕ в соцсетях с группами смерти. Из ряда регионов то и дело стали приходить сообщения о так называемых «АУЕ-бандах», состоящих из подростков. Восклицательное междометие использовалось в том числе как приветствие или угроза, например «Ауе, дай мобилку позвонить».
Любое серьёзное происшествие, связанное с подростками и сразу проверка не принадлежат ли они к криминальной субкультуре. Как это было после нападения с топором старшеклассника на учительницу и других учеников. Инцидент произошёл в Улан-Удэ в январе. Нападавший ранил топором школьников и учителя, затем поджёг класс коктейлем Молотова. Власти пристально следят за этим движением и реагируют на него. В Совете федерации предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры. Звучали даже мнения, что под запрет могут попасть песни в стиле шансон, а также криминальные фильмы и сериалы. Детский омбудсмен Анна Кузнецова внесла в правительство ряд мер по борьбе с АУЕ в соцсетях. А так называемый фонд племянника Путина попросил генпрокуратуру признать сетевые сообщества АУЕ экстремистскими.
Прошлым летом в Госдуме прошло заседание, на котором представитель Следственного комитета жестко отчитал коллегу из МВД, который с его точки зрения пытался преуменьшить угрозу, исходящую от АУЕ.
Попытки борьбы с такого рода сообществами с помощью судебных разбирательств выглядят неуместно, — сказал в эфире «Эха Москвы» певец Вася Обломов. Обломов добавил, что в увлечениях детей подобными вещами виновато и общество, и родители, и государство, которые этими детьми никогда не занимались.
Комментарии19
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tv_victim 10 августа 2018 | 18:10
Ну хоть одна положительная новость! По мне, так любого, кто хоть что-то вякнет в пользу уголовной романтики - сразу на нары! На долгий срок! Такое не должно ползать на воле! А тех, кто настаивает на уголовных понятиях, для тех не грех и смертную казнь вернуть. Общество должно очищаться от этой поганой плесени.
alladinov 10 августа 2018 | 18:15
Теперь если какая сука включит песни Круга или другой, пардон на грубом слове, шансон отечественного разлива, то сразу отправится на кичу, ибо нех. Я сказал! Роисся, вперде!
tv_victim 10 августа 2018 | 18:26
alladinov: Эту чушь в основном менты слушают. Много раз наблюдал.
poluputing 10 августа 2018 | 18:39
tv_victim: очиститесь от социально близких? И с кем останетесь? С очкариками либеральными? Чур вам , чур
tv_victim 10 августа 2018 | 18:45
poluputing: Это тебе, небось, они "социально близкие". Мне - нет.
poluputing 10 августа 2018 | 18:52
tv_victim: Вы "тыкаете" ,значит социальная близость вам однозначна. Кроме того, голосовали за нацлидерка , а он по фене ботать обожает
contsignal 10 августа 2018 | 18:51
А зачем очки либерастам? Что они способны увидеть и осознать в этом конкретном протесте?
Подростки уже предпочитают нары, чем ЭТО, с вашей посильной помощью.
viktorova 10 августа 2018 | 18:50
Так вы против романтики или понятий?
arye_11 10 августа 2018 | 18:14
"Шансон ТВ" закроют?
Блатняк в записи запретят?
Воров в законе посадят?
Или, как и обычно оно бывает в России, весь пар уйдет в свисток.
viktorova 10 августа 2018 | 18:14
/Воровские понятия и романтика криминальной жизни становятся в России экстремистским контентом/
Наконец-то. Может обратят внимание на главного урку, который давно уже АУЕл.
om7 10 августа 2018 | 18:16
Как это одна из главных скреп вдруг стала экстремистским контентом? Даже луноликий по фене иногда изъясняется при общении с крепостными. И что за слово такое нескрепное - контент?
koshkairina 10 августа 2018 | 18:16
То есть это направлено против самого Президента с его блатным жаргончиком?
redrica 10 августа 2018 | 18:17
Про это АУЕ полно в ютубе. Они как волчата бродят по городу и черти чем занимаются - общаками, разборками, мщением. То, что взрослые эксплуатировали этот интерес за 10 тр - это нажива на детском идиотизме и неприкаянности. Воспитанные таким образом дети потом составят ячейки титушек - платных боевиков и всяких вагнеровцев.
tv_victim 10 августа 2018 | 18:51
redrica: Скорее всего будет хуже. Эти отбросы будут такими же тварями, которые в двадцатых продразверстку проводили, в ЧК служили, в заградотрядах..... В общем, не иссякает земля русская истребителями собственного народа...
kryimzdick 10 августа 2018 | 18:54
Воровская романтика вся в Госдуре, АП, Правительстве, а главпахан сам Вован
dr_nemos 10 августа 2018 | 19:03
Угу, лексика "нац лидера" да и всей шайки имеет криминальную базу...а уж захарова и песков - так блатняк первостатейный. Да. собственно, суть путинизма =- гопничество, тотже блатняк. так кто и с кем (чем) борется.
dr_nemos 10 августа 2018 | 19:05
Блатняк - норма, скрепа путинизма.... нормальная жизнь - экстремизм.
konformist 10 августа 2018 | 19:09
Начало надо искать в повсеместном татуировании тела. Выходишь в город...такое ощущение, что все сидели: все в татуировках. Когда-то считалось зазорным ставить тату на тело. Это было свойственно только уголовникам. А теперь, похоже, все уголовники...
henry52 10 августа 2018 | 19:10
"А по утру они проснулись"... И,
поздно пить "боржоми"...