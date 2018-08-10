/Воровские понятия и романтика криминальной жизни становятся в России экстремистским контентом/

Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сообщений об уголовном деле в Екатеринбурге. Оно возбуждено против трех граждан, которые вели паблики ВКонтакте о неформальном молодежном сообществе АУЕ. Двое мужчин арестованы, а беременную женщину оставили под подпиской о невыезде.

Один из подоздреваемых, которого сайт Медиазона называет измененным именем Никита Птицин, администрировал вместе с супругой сообщество АУЕ в соцсети ВК. Двести тысяч подписчиков приносили семье 10 тысяч рублей дохода в месяц с рекламы. Никита создал сообщество еще 7 лет назад. Сейчас ему 22 года, он успел дважды побывать в военной командировке в Сирии, но в мае уволился с военной службы. В этой же группе рекламировали магазин сувениров криминальной тематики Артема Зуева, рассказала супруга Никиты. 30 июня к Птициным пришли сотрудники ФСБ, их обвинили в создании и участии в экстремистском сообществе и распространении экстремистских призывов. Артем Зуев также стал фигурантом уголовного дела, но неизвестно, по какой статье. Мужчин арестовали с санкции Верх-Исетского суда Екатеринбурга, беременная женщина осталась под подпиской о невыезде. В деле сказан, что жена птицина – сторонник идеологии насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и для подготовки к преступлению она вступило в сообщество, которое возглавляет ее муж. Какие посты в соцсетях вызвали претензии силовиков, подозреваемая не знает.

После обыска в квартире 30 июня, Птицыных доставили в управление ФСБ и предоставили адвокатов по назначению. Сейчас супруги пытаются найти других защитников.

Однозначно определить понятие «АУЕ» пока тяжело, — сказал в эфире нашей радиостанции журналист издания Медиазона Дмитрий Швец.

Информация об АУЕ как молодёжной субкультуре в российских СМИ появлялась ещё несколько лет назад. Но широко эта тема стала обсуждаться только в середине прошлого года. Правда за полгода до этого в Забайкалье произошли массовые беспорядки. В городе Хилок воспитанники интерната вызволяя задержанного друга разгромили полицейский участок и побили стёкла в машинах силовиков. Задержанные позже сказали «Мы – АУЕ». Позже громкий инцидент произошёл в Челябинске. Группа подростков выкрикивая аббревиатуру АУЕ, на фестивале красок напала на полицейских. Их машину с криками «Мусора прессуют» забросали краской под дружное улюлюканье и свист. Некоторые кричали в адрес стражей правопорядка нецензурные оскорбления. Короткое слово из трёх букв после этого случая замелькало на страницах многих газет. «Арестантский уклад един» — именно так расшифровывается слово.

Члены неформального сообщества – подростки вдохновлённые блатной тематикой как сообщали СМИ пропагандируют воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения воровского кодекса, собирают деньги на так называемый общак. Участникам сообщества предлагались практические задания. Для начала к примеру покурить, потом украсть у родителей несколько купюр, и затем вымогать деньги у детей помладше. Власти стали сравнивать сообщества АУЕ в соцсетях с группами смерти. Из ряда регионов то и дело стали приходить сообщения о так называемых «АУЕ-бандах», состоящих из подростков. Восклицательное междометие использовалось в том числе как приветствие или угроза, например «Ауе, дай мобилку позвонить».

Любое серьёзное происшествие, связанное с подростками и сразу проверка не принадлежат ли они к криминальной субкультуре. Как это было после нападения с топором старшеклассника на учительницу и других учеников. Инцидент произошёл в Улан-Удэ в январе. Нападавший ранил топором школьников и учителя, затем поджёг класс коктейлем Молотова. Власти пристально следят за этим движением и реагируют на него. В Совете федерации предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры. Звучали даже мнения, что под запрет могут попасть песни в стиле шансон, а также криминальные фильмы и сериалы. Детский омбудсмен Анна Кузнецова внесла в правительство ряд мер по борьбе с АУЕ в соцсетях. А так называемый фонд племянника Путина попросил генпрокуратуру признать сетевые сообщества АУЕ экстремистскими.

Прошлым летом в Госдуме прошло заседание, на котором представитель Следственного комитета жестко отчитал коллегу из МВД, который с его точки зрения пытался преуменьшить угрозу, исходящую от АУЕ.

Попытки борьбы с такого рода сообществами с помощью судебных разбирательств выглядят неуместно, — сказал в эфире «Эха Москвы» певец Вася Обломов. Обломов добавил, что в увлечениях детей подобными вещами виновато и общество, и родители, и государство, которые этими детьми никогда не занимались.