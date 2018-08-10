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17:31, 10 августа 2018

Дональд Трамп объявил о повышении вдвое пошлин на сталь и алюминий из Турции

Как пишет американский президент у себя в Твиттере, пошлины на турецкий алюминий будут составлять 20%, на турецкую сталь – 50%. На фоне этих сообщений курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал менять иностранную валюту на турецкие лиры, чтобы, цитирую, «ответить тем, кто объявил экономическую войну стране». Эрдоган также выразил уверенность, что курс доллара не остановит развитие страны.

Комментарии

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ze_danil 10 августа 2018 | 17:41

перед нами увлекательный процесс перевоспитывания очередного мини-диктатора

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