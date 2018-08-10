Россия с октября намерена приостановить беспошлинные поставки в Белоруссию нефтепродуктов и сжиженного газа
Как передает Рейтер, российская сторона мотивирует это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося вывоза нефтепродуктов. По сведениям агентства, Россия также отказалась от предоставления Белоруссии ряда кредитов. Для возобновления энергопоставок и кредитования Россия требует от соседней страны компенсаций за прежние поставки нефтепродуктов.
Комментарии4
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skuulll 10 августа 2018 | 17:39
Вот сейчас и посмотрим на белорусское " экономическое чудо" про которое ВШЭ все уши прожужала...
tv_victim 10 августа 2018 | 17:40
Это как? Мы ж одно, союзное государство! Или нет?
rampa 10 августа 2018 | 17:40
круто! Вывоз (продажи) увеличиваются, а бюджет на этом теряет )))))))))))))))))))) Похоже у нас не только демократия суверенная, но и экономика тоже
riots 10 августа 2018 | 17:41
Ах, как это по братски менять правила игры во время игры. Супер !