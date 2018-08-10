Россия с октября намерена приостановить беспошлинные поставки в Белоруссию нефтепродуктов и сжиженного газа

Как передает Рейтер, российская сторона мотивирует это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося вывоза нефтепродуктов. По сведениям агентства, Россия также отказалась от предоставления Белоруссии ряда кредитов. Для возобновления энергопоставок и кредитования Россия требует от соседней страны компенсаций за прежние поставки нефтепродуктов.