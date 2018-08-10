В Белоруссии из-под стражи освобожден еще один задержанный по делу БелТА
В Белоруссии из-под стражи освобожден еще один задержанный по делу БелТА – корреспондент «Немецкой волны» Павел Быковский. Об этом у себя в Фейсбуке пишет супруга Быковского.
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В Белоруссии из-под стражи освобожден еще один задержанный по делу БелТА – корреспондент «Немецкой волны» Павел Быковский. Об этом у себя в Фейсбуке пишет супруга Быковского.
Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…
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