Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом провели обыск в офисе Московской еврейской религиозной общины

Как сообщил ТАСС адвокат Игорь Зубер, следственные действия проводились по заявлению в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина. Найдена литература националистического содержания. Сам Каргин утверждает, что ее ему подбросили.

Каргин представляет в России правящее в Израиле движение Ликуд. Ожидается, что на следующей неделе его вызовут в полицию для дачи объяснений.