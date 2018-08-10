Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом провели обыск в офисе Московской еврейской религиозной общины
Как сообщил ТАСС адвокат Игорь Зубер, следственные действия проводились по заявлению в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина. Найдена литература националистического содержания. Сам Каргин утверждает, что ее ему подбросили.
Каргин представляет в России правящее в Израиле движение Ликуд. Ожидается, что на следующей неделе его вызовут в полицию для дачи объяснений.
Комментарии5
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zibex 10 августа 2018 | 17:36
Клан хабадников в борьбе за власть в России устраняет конкурентов
irdo 10 августа 2018 | 17:40
zibex:
устраняет конкурентов
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То есть обыкновенный спор хозяйствующих объектов?
Видимо, в преддверии потери украинского сектора окорма.
riots 10 августа 2018 | 17:40
Накрыли логово жидобандеровцев !
stratovarius 10 августа 2018 | 17:40
Началось?
gvs 10 августа 2018 | 17:42
Раньше это называлось "погром", а сейчас - "следственные действия". ))))