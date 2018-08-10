Рособорнадзор выдал лицензию Европейскому университету
Теперь ВУЗ может вновь обучать студентов.
Европейский университет официально получил право набирать студентов на этот учебный год – Рособрнадзор вернул ВУЗу лицензию на образование. Конфликт с чиновниками возник еще летом 2017-го из-за бывшего тогда депутатом петербургского парламента Виталия Миловнова. Он пожаловался в Генпрокуратуру на университет. Тогда Милонов утверждал, что что в ВУЗе нет медпункта, а студенты якобы получают стипендии «в конвертах». После этого в Европейский пришли с проверкой чиновники. Дело дошло до суда, и в марте прошлого года Арбитраж Петербурга аннулировал лицензию образовательного учреждения. В конце 2017-го Смольный приказал освободить особняк Кушелево-Безбородко, где университет находился более двадцати лет. Администрация обещала открыть там IT-школу для одаренных детей, однако так этого и не сделала. Европейский трижды пытался вернуть себе лицензию, но каждый раз чиновники находили некие нарушения. Получить лицензию удалось лишь с четвертой попытки. Последний год ВУЗ работал как научно-исследовательский институт.
Европейский университет учредили почти четверть века назад. Его попечительским советом руководит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Комментарии3
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moisha_sekilman 10 августа 2018 | 17:23
А кого готовит эта шарага, если попечитель сама бездарность Кудря? Нужно не только отобрать лицензию у этой шараги, но и проверить тупых преподов этой шараги на психическое состояние.
timwlad84 10 августа 2018 | 17:42
Вы правы moisha_sekilman: .
Гады либералыони сявки помйные рубашки на груди рвлиьо говорили что всех купим .всех подадим и товары зальют всю территорию Евразии.
Но кроме враждующих международных афей ничего более воей политикой всех купить ничего не создали.
Все бары во всех парах просто брали деньги посылки на хрен с конем а чё я предлагаю сделаете.
И побежали из США либалы обратно и рыдая стали умолять команды Путина и Меркель спасать Европу от банкротства и мировой бойни.
Так либералы полный банкрот политически и экономически.
И лиеральные общественные институты переформатирования в институты стратегических и тактических политических аналитических разработок,так как основа всему государственный капитализм,то есть светская православная церковь московского патриархата.
arkady 10 августа 2018 | 17:33
Очень хорошая новость.