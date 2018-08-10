Рособорнадзор выдал лицензию Европейскому университету

Теперь ВУЗ может вновь обучать студентов.

Европейский университет официально получил право набирать студентов на этот учебный год – Рособрнадзор вернул ВУЗу лицензию на образование. Конфликт с чиновниками возник еще летом 2017-го из-за бывшего тогда депутатом петербургского парламента Виталия Миловнова. Он пожаловался в Генпрокуратуру на университет. Тогда Милонов утверждал, что что в ВУЗе нет медпункта, а студенты якобы получают стипендии «в конвертах». После этого в Европейский пришли с проверкой чиновники. Дело дошло до суда, и в марте прошлого года Арбитраж Петербурга аннулировал лицензию образовательного учреждения. В конце 2017-го Смольный приказал освободить особняк Кушелево-Безбородко, где университет находился более двадцати лет. Администрация обещала открыть там IT-школу для одаренных детей, однако так этого и не сделала. Европейский трижды пытался вернуть себе лицензию, но каждый раз чиновники находили некие нарушения. Получить лицензию удалось лишь с четвертой попытки. Последний год ВУЗ работал как научно-исследовательский институт.

Европейский университет учредили почти четверть века назад. Его попечительским советом руководит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.