В Самаре разоблачили «комбинат интернет-троллей» исполняющий обязанности губернатора Дмитрия Азарова

Впрочем, как передает наш корреспондент в Самаре Гор Мелконян, региональные власти отрицают использование подобных методов. Это уже второй скандал на этой неделе, связанный с предвыборной кампанией Дмитрия Азарова. Ранее бурную реакцию вызвал анонимный агитационный гомофобный видеоролик «Самара. Наши дни» с участием студентов самарского технического университета, изображающих гей-пару. Как следует из видео, практически каждый, кто бойкотирует выборы, является геем.