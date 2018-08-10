В Самаре разоблачили «комбинат интернет-троллей» исполняющий обязанности губернатора Дмитрия Азарова
Впрочем, как передает наш корреспондент в Самаре Гор Мелконян, региональные власти отрицают использование подобных методов. Это уже второй скандал на этой неделе, связанный с предвыборной кампанией Дмитрия Азарова. Ранее бурную реакцию вызвал анонимный агитационный гомофобный видеоролик «Самара. Наши дни» с участием студентов самарского технического университета, изображающих гей-пару. Как следует из видео, практически каждый, кто бойкотирует выборы, является геем.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gvs 10 августа 2018 | 17:07
Пригожин уничтожает конкурентов )))
pro_hanov 10 августа 2018 | 17:12
Странного ничего нет. Губернатор лишь перенял опыт своего босса. Интересно, а Саратовская область заметила вмешательство в свои выборы самарских троллей? Если да, то она должна ввести санкции и давить бульдозерами продукты из Самарской области)
olegleon 10 августа 2018 | 17:21
"- Слушай, мы попали. Здесь реальная борьба идёт.
- А ты как думал?"
(День выборов)
karachaev4 10 августа 2018 | 17:27
Заголовок ппц полный. Из него следует что комбинат троллей исполнял обязанности губернатора Азарова)))
speculyant 10 августа 2018 | 17:27
Чет я никак не пойму,кто чьи обязанности выполняет...