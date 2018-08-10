Пытки над заключенным в ярославской колонии снимали на видео, чтобы отчитаться перед начальством

Это следует из показаний арестованных сотрудников ФСИН: эти протоколы оказались в распоряжении «Новой газеты».

Арестованные тюремщики утверждают, что заключенный Евгений Макаров регулярно нарушал режим и часто писал жалобы в управление ФСИН по Ярославской области. В связи с этим оперативники попросили у руководства колонии провести «воспитательную работу». Другие фигуранты дела, однако, говорят, что боялись увольнения в случае отказа участвовать в пытках. В показаниях сотрудников ФСИН утверждается, что начальство отдало осознанное распоряжение спровоцировать Макарова и применить к нему силу. Заключенного вытащили из камеры, оттащили в класс воспитательных работ, после чего били и пытали на протяжении 20 минут. Видеозапись истязаний позднее оказалась в распоряжении «Новой газеты». Видеорегистратор был включен по требованию тогдашнего начальника колонии Дмитрия Николаева, который хотел проверить выполнение своего приказа. Некоторые из арестованных утверждают, что Николаев передал запись заместителю начальника управления ФСИН по Ярославской области Геннадию Баринову.

По делу о пытках были арестованы 12 сотрудников колонии. Обвинений экс-главе колонии Дмитрию Николаеву так и не предъявлено.