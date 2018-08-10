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17:01, 10 августа 2018

Россия должна прекратить пытки заключенных и привлечь к ответственности виновных

Как передает Reuters, Комитет ООН против пыток потребовал от России через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым, который подвергся издевательствам в ярославской колонии. Эксперты выразили беспокойство в связи с тем, что нательные камеры сотрудников ФСИН не помогли предотвратить издевательства, а сама запись скрывалась практически год, пока не появилась в СМИ.

Комментарии

7

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viktorova 10 августа 2018 | 17:08

Рашка так и напрашивается, чтобы ее изо всех комитетов ООН повыгоняли.
Кольцо сжимается не только вокруг границ...

olegleon 10 августа 2018 | 17:17

"Комитет ООН против пыток потребовал от России через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым"

ситуация не изменится. этот рецидивист будет сидеть.

prade 10 августа 2018 | 17:22

olegleon: "этот рецидивист будет сидеть"
Вопрос не в том, будет ли он сидеть или нет. А в том, остановятся ли пытки заключенных в российских тюрьмах.

olegleon 10 августа 2018 | 17:24

prade: остановят видеозапись. насчёт пыток не знаю. но вот то, что такие люди как Макаров должны сидеть, так это точно. и пора вводить как в США "три приговора и пожизненный"

dorin1987 10 августа 2018 | 17:28

prade: Нет, конечно. Это одна из скреп т.н. "руССкого мира" - не самосовершенствоваться прикладывая усилия, а сомоутверждаться за чужой счет.

tks 10 августа 2018 | 17:27

Да ложил ПутоРейх на такие требовалки с прибором.

andy66 10 августа 2018 | 17:33

в России вообще не понимают зачем сажать в тюрьму, если не пытать? В чем смысл посадки тогда?

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