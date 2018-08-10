Россия должна прекратить пытки заключенных и привлечь к ответственности виновных
Как передает Reuters, Комитет ООН против пыток потребовал от России через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым, который подвергся издевательствам в ярославской колонии. Эксперты выразили беспокойство в связи с тем, что нательные камеры сотрудников ФСИН не помогли предотвратить издевательства, а сама запись скрывалась практически год, пока не появилась в СМИ.
Комментарии7
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viktorova 10 августа 2018 | 17:08
Рашка так и напрашивается, чтобы ее изо всех комитетов ООН повыгоняли.
Кольцо сжимается не только вокруг границ...
olegleon 10 августа 2018 | 17:17
"Комитет ООН против пыток потребовал от России через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым"
ситуация не изменится. этот рецидивист будет сидеть.
prade 10 августа 2018 | 17:22
olegleon: "этот рецидивист будет сидеть"
Вопрос не в том, будет ли он сидеть или нет. А в том, остановятся ли пытки заключенных в российских тюрьмах.
olegleon 10 августа 2018 | 17:24
prade: остановят видеозапись. насчёт пыток не знаю. но вот то, что такие люди как Макаров должны сидеть, так это точно. и пора вводить как в США "три приговора и пожизненный"
dorin1987 10 августа 2018 | 17:28
prade: Нет, конечно. Это одна из скреп т.н. "руССкого мира" - не самосовершенствоваться прикладывая усилия, а сомоутверждаться за чужой счет.
tks 10 августа 2018 | 17:27
Да ложил ПутоРейх на такие требовалки с прибором.
andy66 10 августа 2018 | 17:33
в России вообще не понимают зачем сажать в тюрьму, если не пытать? В чем смысл посадки тогда?