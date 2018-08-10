Россия должна прекратить пытки заключенных и привлечь к ответственности виновных

Как передает Reuters, Комитет ООН против пыток потребовал от России через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым, который подвергся издевательствам в ярославской колонии. Эксперты выразили беспокойство в связи с тем, что нательные камеры сотрудников ФСИН не помогли предотвратить издевательства, а сама запись скрывалась практически год, пока не появилась в СМИ.