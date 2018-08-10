Президент Франции призвал Россию найти гуманитарное решение по Олегу Сенцову

Об этом, как сообщает Bloomberg, шла речь в телефонном разговоре Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Президент России, в свою очередь, пообещал в скором времени проинформировать Париж о состоянии здоровья украинского режиссера.

Напомним, Сенцов с мая держит голодовку в колонии, добиваясь освобождения украинских политзаключенных в России.