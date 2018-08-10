Президент Франции призвал Россию найти гуманитарное решение по Олегу Сенцову
Об этом, как сообщает Bloomberg, шла речь в телефонном разговоре Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Президент России, в свою очередь, пообещал в скором времени проинформировать Париж о состоянии здоровья украинского режиссера.
Напомним, Сенцов с мая держит голодовку в колонии, добиваясь освобождения украинских политзаключенных в России.
Комментарии12
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maximv 10 августа 2018 | 17:05
А курс доллара на бирже тем временем подбирается к 68, стабильность нависает домкратом.
pusin_patriot 10 августа 2018 | 17:07
maximv:
А дол-лааар к рублику-то прыг-прыг-прыг-прыг,
А за ним и еврик-то скок-скок-скок,
Они рублик-то шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
Ам-ням-ням-ням,
Да и шмык-шмык-шмык-шмык.
nelibermot19 10 августа 2018 | 17:10
Самым гуманитарным решением по отношению к террористу я считаю будет его усыпить. Гуманитарнее некуда.
pusin_patriot 10 августа 2018 | 17:23
nelibermot19: Я не знаю, независимых обзоров не видел, где вот действительно бралось бы обвинительное заключение и разбор по пунктам что там не так.
Желательно в видюху уровня разбора профи вроде "Быть или". Обзоры у него там на голову выше всех федеральных телеканалов вместе взятых, взять тот же обзор по Сирии, журналистика+документалистика+сведение в перевариваемый вид и на блюдечке минут на 50 полный разбор полетов.
А тут ...
Всё сводится к верю не верю и деления на свой-чужой.
Но там какие-то явные нестыковки по завершению. Он никого не убил, а сроки вообще какие-то как за массовку.
Предполагаю это была такая казнь, чтобы у недовольных в Крыму вообще челюсти отвисли от уровня такой расправы. Чтобы там все завяли и заткнулись в варежку под прямым ужасающим и сковывающим страхом подобных расправ.
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 17:18
pusin_patriot: А ты скачи козлик скачи, но только на голову одень кастрюлю, чтобы не обломать рога.
pusin_patriot 10 августа 2018 | 17:36
moisha_sekilman: Ну вот ещё один черно-белый.
А теперь представь что я россиянин, русский, ну на четверть белорус по деду, из одной нац. республики в составе.
К слову неприемлю то что вытворили сепаратисты в Украине, потому что помню чем пах сеппаратизм 90-ых и чем он грозит русским в России.
Так что, ваши заволоденьские крымнашисты - для меня всего лишь телевизионные мультики и некоторые персонажи в Интернете, которые в жизни скорее редкое исключение, ну окромя чиновников и прямо финансово заинтересованных в поддержке текущего (к слову им вообще пофиг володя там будет или Сэм, или Дзяо-Пень какой в верховных, если они будут при должности и потоках)
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 17:16
maximv: А ты как обычно фуй сосёшь без фильтра. А на что тебе фильтр, когда твой язычок любитель поласкать головку.
drgonish 10 августа 2018 | 17:06
Почему укрогероев не волнуют политзаключенные Украины?
Или за тех не платят?
olegleon 10 августа 2018 | 17:08
май прошёл, июнь прошёл, июль.... уже август. а он всё крепче держал голодовку
venezianez49 10 августа 2018 | 17:10
А Макрон расскажет нам - как там наш Павленский, который до посадки - даже не голодая - выглядит гораздо хуже "голодающего" Сенцова ?
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 17:13
Укробандеровцам голодавать привычно, лишь бы жопа не порвалась от давалки.
Смотри-ка Микроб призвал, а я думал, что прикажет Воффке!
Даёшь всем укробандеровским террористам свободу!
Слава укробандеровцам, Микробу слава!
mikr 10 августа 2018 | 17:29
Изоляция террориста от общества, это и есть самое гуманитарное решение.