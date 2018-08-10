УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении греческого ПАОКа по итогам матча с российским «Спартаком»
Как сообщает пресс-служба УЕФА, ПАОКу вменяют использование лазерной указки болельщиками команды, а также блокировку лестничных проходов на стадионе. Дело будет рассмотрено КДК УЕФА 23 августа. Дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов на матче в Салониках, УЕФА открывать не стал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА. Ответная встреча квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом пройдет 14 августа в Москве.
Комментарии1
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blinorozhiy_chmo 10 августа 2018 | 16:50
Перед ответной встречей квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом, которая пройдет 14 августа в Москве - фанаты ПАОКа один за другим срочно заболели ангиной, насморком, диареей, недержанием мочи, диатезом, коклюшем... и т.д. и т.п.
Лишь бы откосить от поездки в Москву для поддержки своей команды! )))))))))))))))))))))) Сс*т.