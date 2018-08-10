УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении греческого ПАОКа по итогам матча с российским «Спартаком»

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ПАОКу вменяют использование лазерной указки болельщиками команды, а также блокировку лестничных проходов на стадионе. Дело будет рассмотрено КДК УЕФА 23 августа. Дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов на матче в Салониках, УЕФА открывать не стал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА. Ответная встреча квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом пройдет 14 августа в Москве.