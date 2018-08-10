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16:31, 10 августа 2018

Гособвинение запросило для бывшего замглавы столичного управления СК Дениса Никандрова 5,5 лет колонии строгого режима

Мосгорсуд признал его виновным по делу о получении взятки. Прокурор также просил оштрафовать Никандрова на 65 млн рублей. Обвиняемый признал вину, его дело рассматривается в закрытом режиме. Никандрова арестовали летом 2016 года вместе с главой управления собственной безопасности Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получали взятки, в том числе, от криминальных авторитетов.

Бывшему начальнику УСБ СК  Михаилу Максименко, отбывающему 13 лет заключения за взятку, предъявлено новое обвинение. На этот раз в  получении взятки за  содействие смягчению уголовного преследования помощника криминального авторитета Захария Калашова — Андрею Кочуйкову. Об этом «Интерфаксу» сообщил прокурор Игорь Потапов после прений сторон по делу Никандрова. По версии следствия, Максименко, Дрыманов и Никандров получили в общей сложности $1 млн.

Максименко отбывает наказание за получение 500 тысяч долларов за освобождение Кочуйкова от бизнесмена Олега Шейхаметова.

Комментарии

3

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olegleon 10 августа 2018 | 16:38

т.е. по одному году за каждые 10 миллионов?!

yralez 10 августа 2018 | 16:40

Через пару лет на свободу .....с чистой совестью и баблом для безбедной жизни.
А там и на службу бюджетную опять пристроят.

Это вам не политика......вернее, тут своя политика.....воровская.

balamuto 10 августа 2018 | 17:14

В России пять лет дают за пять батонов колбасы украденных из магазина.
Никандрова тогда по сумме эвивалента нужно дать пять миллионов лет без права освобождения.

Правильно же я говорю, господа юзера и платные пригожинские холуи-тролли?

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