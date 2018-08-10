Гособвинение запросило для бывшего замглавы столичного управления СК Дениса Никандрова 5,5 лет колонии строгого режима

Мосгорсуд признал его виновным по делу о получении взятки. Прокурор также просил оштрафовать Никандрова на 65 млн рублей. Обвиняемый признал вину, его дело рассматривается в закрытом режиме. Никандрова арестовали летом 2016 года вместе с главой управления собственной безопасности Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получали взятки, в том числе, от криминальных авторитетов.

Бывшему начальнику УСБ СК Михаилу Максименко, отбывающему 13 лет заключения за взятку, предъявлено новое обвинение. На этот раз в получении взятки за содействие смягчению уголовного преследования помощника криминального авторитета Захария Калашова — Андрею Кочуйкову. Об этом «Интерфаксу» сообщил прокурор Игорь Потапов после прений сторон по делу Никандрова. По версии следствия, Максименко, Дрыманов и Никандров получили в общей сложности $1 млн.

Максименко отбывает наказание за получение 500 тысяч долларов за освобождение Кочуйкова от бизнесмена Олега Шейхаметова.