Правительство не готовит никаких решений о дополнительной налоговой нагрузке на отдельные сектора экономики
Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В то же время, по его словам, кабмин подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, получаемых в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. Силуанов заверил, что основные параметры налоговой системы после корректировки с 1 января, зафиксированы на 6 лет и меняться не будут.
Комментарии6
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olegleon 10 августа 2018 | 16:36
"зафиксированы на 6 лет и меняться не будут."
да кто же тебе теперь поверит, Тоха?!
tv_victim 10 августа 2018 | 16:38
Повышение пенсионного возраста тоже не готовили... И о росте НДС речи вообще не было.
tag188 10 августа 2018 | 16:41
Правительство не готовит по той простой причине, что еще в Кремле не определись, сколько взять с менее правильных посанов из Норникеля, Алросы и тд. в пользу более правильных посанов из Роснефти, Газпрома и тд.
tks 10 августа 2018 | 16:52
Слова Силуанова - они как силос: сочный корм для сельскохозяйственных животных то бишь.
beaux 10 августа 2018 | 17:36
Знаете почему он говорит об этом. Чтоб замаскировать поднятие налога на НДС-мол этот по острой необходимости подняли а больше ни-ни. Не верьте. Был при коммунистах такой анекдот-не верьте, он шауляй (п...т.)
oldfellowhank 10 августа 2018 | 17:41
>Правительство не готовит никаких решений о дополнительной налоговой нагрузке
Значит, ждём