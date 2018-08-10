Правительство не готовит никаких решений о дополнительной налоговой нагрузке на отдельные сектора экономики

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В то же время, по его словам, кабмин подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, получаемых в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. Силуанов заверил, что основные параметры налоговой системы после корректировки с 1 января, зафиксированы на 6 лет и меняться не будут.