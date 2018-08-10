Эммануэль Макрон обсудил по телефону с Владимиром Путиным ситуацию вокруг украинского режиссера Олега Сенцова
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с Владимиром Путиным ситуацию вокруг украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщает Елисейский дворец, Макрон обратил внимание президента России на ухудшение самочувствия Сенцова, который с мая держит голодовку в российской колонии, добиваясь освобождения в России всех украинских политзаключенных.
В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что президент России пообещал в скором времени проинформировать Париж о состоянии здоровья Сенцова.
Комментарии23
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olegleon 10 августа 2018 | 16:34
"- Владимир, мне сказали, что у тебя какой то Сенцов плохо чувствует.
- Эмик, да всё у него нормально
- Ну и хорошо. так и напишем "обсудили вопрос"
kottigr1 10 августа 2018 | 16:38
olegleon: Сейчас Путин отдаст приказ, что бы Сенцов прекратил голодовку и бедолагу прикрутят к шконке, заставят есть, а если откажется, то станут загонять раскаленные иголки под ногти.. Царь в России добр и великодушен..
olegleon 10 августа 2018 | 16:41
kottigr1: зачем? он же уже на рекорд идёт. пригласят ребят из книги рекордов Гиннесса и зафиксируют рекордные 100 дней.
kottigr1 10 августа 2018 | 16:43
olegleon: Ты бы наверное уже на следующий день из тумбочки у сокамерников еду тащил ?
opiatnovyi63 10 августа 2018 | 16:48
Макрон реально верит НашемуВсё? Или тоже прикидывается простачком?
kottigr1 10 августа 2018 | 16:51
opiatnovyi63: Макрон не верит Путину не секунду. Просто после этого разговора весь мир знает, что Путин в курсе ситуации с Сенцовым и если Сенцов погибнет Путин в глазах всего мира запомнится как убийца, убивший беззащитную жертву собственными руками...
olegleon 10 августа 2018 | 17:11
kottigr1: )))))
молодец! научился хорошо отвечать )))
kottigr1 10 августа 2018 | 16:44
olegleon: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. !
Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".
olegleon 10 августа 2018 | 17:13
kottigr1: а он разве объявлял фейковую голодовку, как Сенцов???
timwlad84 10 августа 2018 | 17:30
Ну вообще то вообще не обсуждали вопрос терристх в тюрьмах ок как эти профсоюзные террора ты либералы поперек горла и правительству Франции ,так как насилие на всех уровнях французского общества стала проблемой французского гоударства.
Вот такая реалпоитик olegleon.
В Германии проблема с мбингом навсех уровнях общества.
Потому в западных старанах фунаментально начальник всегда прав,чтобы не стать жертвой физического насилия со стороны профсоюзов с оголтелой лживой травлей где все перевернули с ног на голову
Ну как это делают росийские либералы на России на ток шоу и в США.
skuulll 10 августа 2018 | 16:35
Слегка закружилась голова после трёх месяцев голодовки?)))
platonnekafrin 10 августа 2018 | 16:41
Во время этого разговора с французом он даже сломал две зубочистки, хотя раньше, когда очень злился, ломал только одну. Потом макушка зачесалась, спина заныла, захотелось на рыбалку. А тут еще Песков вошел с банкой свежих опарышей. Всё! Надо лететь на рыбалку! Пришлось пообещать, что в скором времени проинформирует про здоровье какого-то Сенцова.
tv_victim 10 августа 2018 | 16:43
А Павленский во французских застенках разве не голодает?
nikolaydiko 10 августа 2018 | 16:44
Циничный ответ из Кремля президенту великой страны..
dwon 10 августа 2018 | 16:46
А кто он такой этот Сенцов и чем он отличается от остальных мотальцев? Может, Франсуа и за них замолит слово? НАдо было Путину выставить контрагента, какого-нибудь французского зэка. Для симметрии.
jurmak 10 августа 2018 | 16:52
dwon: сенцов отличается от других сидельцев сроком, статьёй, доказательной базой обвинения ну и если вы не заметили, то он некоторое время назад объявил голодовку
tks 10 августа 2018 | 16:48
Да плевать хотел Пахан на какого-то там тупого "Микрона"!
arik02 10 августа 2018 | 16:54
Согласно медицинскому обследованию, проведенному тюремными врачами
"Пациент скорее жив, чем мертв"
(Дж. Свифт - Путрешествия Гулливера).
felik23 10 августа 2018 | 16:55
Окурок бледная моль https://youtu.be/hbGHnQoodHw
cipherman2 10 августа 2018 | 16:57
Вместо тысячи слов:
Абсолютный мировой рекорд по длительности голодания до этого принадлежал Агассии Вартаняну из города Шлиссельбурга Ленинградской области. В 2006 году он провел 50 дней на одной воде в самодельном прозрачном кубе и похудел на 23 килограмма. Его имя занесли в книгу рекордов Гиннеса.
До этого рекордсменом считался врач из Китая Чень Цзиамину из провинции Сычуань. Он просидел без еды в своей квартире 49 дней. А еще раньше, в 2003 году, 44 дня без еды продержался американский иллюзионист Дэвид Блэйн.
captainobvious 10 августа 2018 | 16:57
Макрон, когда отпустишь русского художника Петра Павленского, лягушатник ты хренов?
kvadrat48 10 августа 2018 | 17:02
Можно подумать,что Макрон открыл Путину глаза. Просто Путин выжидает,когда можно стать "добрым".
staglla 10 августа 2018 | 17:02
Интересно - откуда Макрон взял данные о самочувствии сидельца?
Небось у Ахеджаковой спросил, а она как на духу все выложила без утайки?