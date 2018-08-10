Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с Владимиром Путиным ситуацию вокруг украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщает Елисейский дворец, Макрон обратил внимание президента России на ухудшение самочувствия Сенцова, который с мая держит голодовку в российской колонии, добиваясь освобождения в России всех украинских политзаключенных.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что президент России пообещал в скором времени проинформировать Париж о состоянии здоровья Сенцова.