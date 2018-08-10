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16:30, 10 августа 2018

Эммануэль Макрон обсудил по телефону с Владимиром Путиным ситуацию вокруг украинского режиссера Олега Сенцова

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с Владимиром Путиным ситуацию вокруг украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщает Елисейский дворец, Макрон обратил внимание президента России на ухудшение самочувствия Сенцова, который с мая держит голодовку в российской колонии, добиваясь освобождения в России всех украинских политзаключенных.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что президент России пообещал в скором времени проинформировать Париж о состоянии здоровья Сенцова.

Комментарии

23

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olegleon 10 августа 2018 | 16:34

"- Владимир, мне сказали, что у тебя какой то Сенцов плохо чувствует.
- Эмик, да всё у него нормально
- Ну и хорошо. так и напишем "обсудили вопрос"

kottigr1 10 августа 2018 | 16:38

olegleon: Сейчас Путин отдаст приказ, что бы Сенцов прекратил голодовку и бедолагу прикрутят к шконке, заставят есть, а если откажется, то станут загонять раскаленные иголки под ногти.. Царь в России добр и великодушен..

olegleon 10 августа 2018 | 16:41

kottigr1: зачем? он же уже на рекорд идёт. пригласят ребят из книги рекордов Гиннесса и зафиксируют рекордные 100 дней.

kottigr1 10 августа 2018 | 16:43

olegleon: Ты бы наверное уже на следующий день из тумбочки у сокамерников еду тащил ?

opiatnovyi63 10 августа 2018 | 16:48

Макрон реально верит НашемуВсё? Или тоже прикидывается простачком?

kottigr1 10 августа 2018 | 16:51

opiatnovyi63: Макрон не верит Путину не секунду. Просто после этого разговора весь мир знает, что Путин в курсе ситуации с Сенцовым и если Сенцов погибнет Путин в глазах всего мира запомнится как убийца, убивший беззащитную жертву собственными руками...

olegleon 10 августа 2018 | 17:11

kottigr1: )))))
молодец! научился хорошо отвечать )))

kottigr1 10 августа 2018 | 16:44

olegleon: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. !

Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".

olegleon 10 августа 2018 | 17:13

kottigr1: а он разве объявлял фейковую голодовку, как Сенцов???

timwlad84 10 августа 2018 | 17:30

Ну вообще то вообще не обсуждали вопрос терристх в тюрьмах ок как эти профсоюзные террора ты либералы поперек горла и правительству Франции ,так как насилие на всех уровнях французского общества стала проблемой французского гоударства.
Вот такая реалпоитик olegleon.
В Германии проблема с мбингом навсех уровнях общества.
Потому в западных старанах фунаментально начальник всегда прав,чтобы не стать жертвой физического насилия со стороны профсоюзов с оголтелой лживой травлей где все перевернули с ног на голову
Ну как это делают росийские либералы на России на ток шоу и в США.

skuulll 10 августа 2018 | 16:35

Слегка закружилась голова после трёх месяцев голодовки?)))

platonnekafrin 10 августа 2018 | 16:41

Во время этого разговора с французом он даже сломал две зубочистки, хотя раньше, когда очень злился, ломал только одну. Потом макушка зачесалась, спина заныла, захотелось на рыбалку. А тут еще Песков вошел с банкой свежих опарышей. Всё! Надо лететь на рыбалку! Пришлось пообещать, что в скором времени проинформирует про здоровье какого-то Сенцова.

tv_victim 10 августа 2018 | 16:43

А Павленский во французских застенках разве не голодает?

nikolaydiko 10 августа 2018 | 16:44

Циничный ответ из Кремля президенту великой страны..

dwon 10 августа 2018 | 16:46

А кто он такой этот Сенцов и чем он отличается от остальных мотальцев? Может, Франсуа и за них замолит слово? НАдо было Путину выставить контрагента, какого-нибудь французского зэка. Для симметрии.

jurmak 10 августа 2018 | 16:52

dwon: сенцов отличается от других сидельцев сроком, статьёй, доказательной базой обвинения ну и если вы не заметили, то он некоторое время назад объявил голодовку

tks 10 августа 2018 | 16:48

Да плевать хотел Пахан на какого-то там тупого "Микрона"!

arik02 10 августа 2018 | 16:54

Согласно медицинскому обследованию, проведенному тюремными врачами
"Пациент скорее жив, чем мертв"
(Дж. Свифт - Путрешествия Гулливера).

felik23 10 августа 2018 | 16:55

Окурок бледная моль https://youtu.be/hbGHnQoodHw

cipherman2 10 августа 2018 | 16:57

Вместо тысячи слов:

Абсолютный мировой рекорд по длительности голодания до этого принадлежал Агассии Вартаняну из города Шлиссельбурга Ленинградской области. В 2006 году он провел 50 дней на одной воде в самодельном прозрачном кубе и похудел на 23 килограмма. Его имя занесли в книгу рекордов Гиннеса.

До этого рекордсменом считался врач из Китая Чень Цзиамину из провинции Сычуань. Он просидел без еды в своей квартире 49 дней. А еще раньше, в 2003 году, 44 дня без еды продержался американский иллюзионист Дэвид Блэйн.

captainobvious 10 августа 2018 | 16:57

Макрон, когда отпустишь русского художника Петра Павленского, лягушатник ты хренов?

kvadrat48 10 августа 2018 | 17:02

Можно подумать,что Макрон открыл Путину глаза. Просто Путин выжидает,когда можно стать "добрым".

staglla 10 августа 2018 | 17:02

Интересно - откуда Макрон взял данные о самочувствии сидельца?
Небось у Ахеджаковой спросил, а она как на духу все выложила без утайки?

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