Дочь депутата Госдумы Леонида Слуцкого приобрела особняк в престижном подмосковном посёлке
Об этом пишет Новая газета со ссылкой на данные Росреестра. Риелторы оценили стоимость дома без отделки в 140 миллионов рублей.
Особняк Ирина Слуцкая согласно документам Росреестра купила больше четырёх лет назад. Ей было всего 23 года. Дочь депутата Госдумы тогда работала помощником главного редактора в глянцевом журнале Harper’s Bazaar. И как пишет Новая на скромную зарплату не могла позволить себе купить особняк площадью почти в 600 квадратных метров в посёлке Миллениум парк на Новорижском шоссе. Многие называют посёлок «подмосковной Венецией». Из-за искусственных каналов, вдоль них проложена сеть бульваров. Отец Слуцкой депутат Госдумы согласно декларациям о доходах больше всего заработал в 2015м – 5 с половиной миллионов рублей. Но даже при таком доходе Леониду Слуцкому пришлось бы копить на особняк около 25ти лет, пишет газета. Депутат на многочисленные звонки издания не ответил, а вопросы которые СМИ отправило через его пресс-секретаря оставил без внимания. Молчит и его дочь. Депутата Слуцкого ранее в этом году несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Он это опроверг. Думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях парламентария.
Фонд борьбы с коррупцией ранее нашёл у жены депутата Лидии Лысковой пентхаус в элитном жилом комплексе Кутузовская ривьера стоимостью около 400т миллионов рублей. Соратники Навального также обнаружили что Слуцкий не декларировал участок на Рублёвке, который арендует 10 лет. Депутат назвал это ошибкой.
Комментарии1
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danko1 10 августа 2018 | 16:09
Когда уголовное дело на полного отморозка и дебила Слуцкого и на его дочь будут?
Или своим под крылом путинской крыши воровать безнаказанно можно, даже когда об этом стало известно?
И ворующие миллиардами мрази говорят о том, что денег нет.