В Екатеринбурге возбудили дело против трех горожан, которые вели паблики в ВКонтакте о неформальном сообществе «АУЕ»

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против трех горожан, которые вели паблики в ВКонтакте о неформальном сообществе «АУЕ», которое пропагандирует воровские понятия. Двое мужчины арестованы, беременная женщина оставлена под подпиской о невыезде. Как пишет Медиазона, их обвинили в создании и участии в экстремистском сообществе.

Однозначно определить это понятие пока тяжело, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист издания «Медиазона» Дмитрий Швец. Швец добавил, что пока точно неясно какие записи сообщества вызвали претензии правоохранительных органов.