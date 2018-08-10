Арестованные по делу о пытках в исправительной колонии №1 дали показания против ее начальника

Сотрудники Максим Яблоков и Сергей Ефремов заявили, что бывший начальник колонии Дмитрий Николаев лично отдал приказ применить физическую силу к заключенному Евгению Макарову и снять все это на видео. Об этом телеканалу Дождь сообщили в фонде «Общественный вердикт», который защищает Макарова.

Напомним, в июле этого года в интернете появилась видеозапись, где сотрудники ярославской колонии избивают заключенного. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело. Ряд сотрудников, включая начальника колонии, арестовали.