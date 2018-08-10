Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики, — об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов. Однако, по его словам, правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, которые возникли в результате изменения внешней конъектуры и валютного курса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что президент поручил проанализировать возможность изъятия сверхдоходов у металлургических и химических компаний.

Тем временем, источники «Интерфакса» рассказали о том, что сегодня в Минпромторге уже прошли совещания по налоговым инициативам. Решено продолжить консультации ведомств с представителями горнодобывающей и нефтехимической отраслей. Кроме того, сообщается, что список компаний, которые могут подвергнуться налоговым изъятиям, может быть расширен.