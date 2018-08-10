Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики
Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики, — об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов. Однако, по его словам, правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, которые возникли в результате изменения внешней конъектуры и валютного курса.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что президент поручил проанализировать возможность изъятия сверхдоходов у металлургических и химических компаний.
Тем временем, источники «Интерфакса» рассказали о том, что сегодня в Минпромторге уже прошли совещания по налоговым инициативам. Решено продолжить консультации ведомств с представителями горнодобывающей и нефтехимической отраслей. Кроме того, сообщается, что список компаний, которые могут подвергнуться налоговым изъятиям, может быть расширен.
Комментарии5
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jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 16:04
Путя пребывает в астрале. Уже давно.
Почему против нас так легко вводят санкции. Рраз - ввели, вытерев ноги о Путю. Который провозглашался НЕОДНОКРАТНО и самым влиятельным человеком года, и просто человеком года (от Time, например).
Объясняю.
Первое. Потому что все эти номинации и награды "Человек года" - покупаются. Западные MSM - продажны и пропитаны коррупцией. Сейчас это видно оччень хорошо на примере американских Fake News MSM (CNN etc).
Но главное. Западный истэблишмент хорошо понял, что Путя - слабак, трус и банальный коррупционер. А коррупция - это ахиллесова пята нынешней Власти. Запад, надавив на эту пяту, может добиться резалта.
Вспомните, когда Медвед ввёл войска в Грузию, нас все стали уважать, и никто никаких санкций не вводил.
Если бы Военторг и "отпускники" взяли бы Мариуполь, Харьков - никаких бы санкций не было. Запад был бы напуган и сидел бы тихо. Но Путя стал рисовать "хитрые планы" и облажался.
Думаю, Путя не досидит до конца срока, уйдёт как Ельцин, типа по сост. здоровья. Путя хоть и трус, но не дурак, понимает, что дальнейшее его нахождение у Власти - катастрофа лично для него.
Нужен СИЛЬНЫЙ лидер. Сечин например. Да, Сечин -гад. Но для страны это был бы выход. И операция Военторга и "отпускников" по взятию Мариуполя и Харькова просто необходима, это единственный выход, что бы поставить Запад на место. Можно разбомбить парочку украинских авиабаз и долбануть по Киеву аккуратно разок. Вместо того, чтобы клоунадой в Сирии заниматься. Это всего-лишь ИМХО, но других сценариев просто не вижу. Иметь под боком враждебное бандеровское нацистское гос-во (Украину ) - крайне опасно. Надо это гос-во методично РАЗРУШАТЬ и создавать там ХАОС.
ЗЫ.Рейтинги политиков в своих странах
Трамп - 48% (от Расмуссен)
Макрон - 36%
Тереза Мей - 30%
Меркель - 29%
Наш Путя - 86%
Один из этих рейтингов - фейковый. Домашнее задание для местной ботвы. Чей рейтинг фейковый?....
abuvgrobu 10 августа 2018 | 16:04
Понятно))) с оффшорами правительство не справилось и решило пощипать тех, кто поближе)))
следующий шаг прогнозируем - правительство не справится и с этим проектом - отраслевые лобби сильнее правительства. Поэтому, после того, как в очередной раз не справится следующей эпохальной идеей будет - в очередной раз ощипать население.
sensei54 10 августа 2018 | 16:05
Песков признал, что президент поручил проанализировать возможность изъятия сверхдоходов
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Гляди-ка, не врёт.
yralez 10 августа 2018 | 16:07
Ну а пока грабить будут стадо.
tks 10 августа 2018 | 16:07
Изоврались вконец.
Живут по геббельсовским лекалам.