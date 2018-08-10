Мэр Оренбурга Евгений Арапов ушел на больничный после задержания его заместителя
Вице-мэра Геннадия Борисова обвиняют в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. В остальном администрация Оренбурга работает в штатном режиме, — сообщили ТАСС в ее пресс-службе.
Комментарии6
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ostapbey 10 августа 2018 | 15:36
Как бухгалтер Берла???
Или как голая женщина??
Прочитал ли он "яарбухфюрпсихоаналитикуднпсихопатологик" текущего года издания??
Даже??
viktorova 10 августа 2018 | 15:36
/В остальном администрация Оренбурга работает в штатном режиме//
Все остальные, взятки по прежнему принимают...
neitral_n 10 августа 2018 | 15:42
Кричат, ругаются все, санкции какие-то... А жизнь идет своим чередом - люди на работу ходють, чиновники взятки берут... Все по-прежнему...
abuvgrobu 10 августа 2018 | 15:45
Нужно и этого деятеля брать в разработку. НЕ так просто он "очканул"..
lesnoj 10 августа 2018 | 15:51
Я может отстал от жизни, но не понимаю выражения "взял больничный", "ушёл на больничный"... Вот так приходишь к врачу и говоришь: "дайте мне больничный", и он сразу выписывает. Или может это не врач, а в каком-то киоске выписывают? Ну, очень неприятно это слышать.
racerx 10 августа 2018 | 16:04
//...Вице-мэра Геннадия Борисова обвиняют в получении взятки в размере 2 миллионов рублей...//
Вот лох-то! В России сия сумма (при наличии крышующих) даже в качестве банального подарка вряд ли проканает!!! Здесь тырят по-крупному, а тех, кто "тырит мелочь по карманам" может ожидать суровая расправа.