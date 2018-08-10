Суд в Нижнем Новгороде арестовал обвиняемого в убийстве журналиста телерадиокомпании «Нижний Новгород» Дениса Суворова

Об этом Интерфаксу сообщил представитель регионального управления СКР. 23 июля тело Суворова с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной. Вчера был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве, имя которого пока не называется. По версии следствия, утром 22 июля он беспричинно ударил журналиста кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления.