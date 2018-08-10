Суд в Нижнем Новгороде арестовал обвиняемого в убийстве журналиста телерадиокомпании «Нижний Новгород» Дениса Суворова
Об этом Интерфаксу сообщил представитель регионального управления СКР. 23 июля тело Суворова с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной. Вчера был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве, имя которого пока не называется. По версии следствия, утром 22 июля он беспричинно ударил журналиста кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления.
Комментарии1
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kottigr1 10 августа 2018 | 15:46
Не зря нынешнюю Россию называют - "Нигерия в снегах"..
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Быть журналистом в РФ даже опасней чем в Африке, ведь в России журналистов убивают гораздо чаще..