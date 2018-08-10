Украинские железные дороги объявили о готовности прекратить сообщение с Россией

Об этом пишет украинское издание «Сегодня». В начале этой недели в правительстве Украины заявили о возможном прекращении железнодорожного сообщения между двумя странами. Кроме того, там рассчитывают, что примеру железнодорожников последуют и владельцы автобусных предприятий.