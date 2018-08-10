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15:31, 10 августа 2018

Украинские железные дороги объявили о готовности прекратить сообщение с Россией

Об этом пишет украинское издание «Сегодня». В начале этой недели в правительстве Украины заявили о возможном прекращении железнодорожного сообщения между двумя странами. Кроме того, там рассчитывают, что примеру железнодорожников последуют и владельцы автобусных предприятий.

Комментарии

34

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ukraminadozemljudobrjt 10 августа 2018 | 15:36

Последние поезд проссали насквозь, больше нет. Оним нас смешат или своих запугивают

danko_vibla 10 августа 2018 | 15:44

ukraminadozemljudobrjt: где неодекватка данко1 спец в украинских железных дорогах?

danko_vibla 10 августа 2018 | 15:47

ukraminadozemljudobrjt: осталось теперь только объявить войну России. Засцать и сдаться. Данко1 в маями кандрашка хватит.

opiatnovyi63 10 августа 2018 | 15:54

Пригожинцы оживились..Видать, под самый дых получили!

dorin1987 10 августа 2018 | 16:04

opiatnovyi63: По реакции ольгинских хорошо заметно, что больнее всего бьет по режиму царька РФ. Чуть сбегаются как мухи на ... банкет - тема важна.

nelibermot19 10 августа 2018 | 16:09

Только бы не останавливливались, никакого транспортного сообщения с укрогабоном!

semia 10 августа 2018 | 15:49

Украина сейчас в Европу может безвизово. нафиг ей в наш феодализм!

danko_vibla 10 августа 2018 | 15:51

semia: сёма, а кто в Молдавию ездит? Русские же не дыбилы, как хохлы, вокзалы закрывать. Проспекты переименовывать и памятники ленина валить. Это привилегия майданутых. В Европу на туалеты Меркель ты сбежал? Что у хоклов есть деньги на просто путешествия? Там поляки из трясут как мышек. И деньги требуют показать. Европа!

mavviomi 10 августа 2018 | 15:58

danko_vibla: Русские жили в стране Русь, которая никогда в своей истории не находилась на территории России. В России живут россияне, т.е. мордва, чуваши, чухонцы, мещера, меря и т.п.. С тебя такой же русский как с крысы бублик.

minerr 10 августа 2018 | 16:10

mavviomi: И в той же книжке, где ты такой бред вычитал, написано что украинцы потомки шумеров, Иисус был из Галиции.
Дурик, название Русь появились только лишь в 19-м веке, а до этого всё это называлось Русскими княжествами - Киевским, Владимирским и т. д.

kottigr1 10 августа 2018 | 16:00

danko_vibla: Русские же не дыбилы
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Разве можно назвать умными людей радующихся бесплатному валежнику и сыру из пальмового масла, выходящих на пенсию после смерти ?

nowyyrusic 10 августа 2018 | 16:00

danko_vibla:
Почему главной новости нет.
Америке кирдык наступил, а Эхо замалчивает.
------------------------------

Путин и Совбез заявили о полной нелегитимности новых санкций США
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности антироссийские санкции, которые готовят США, говорится в сообщении на сайте Кремля. Участники заседания заявили о полной нелегитимности новых ограничений.
---------------
И что теперь Америке делать? Как оправдается?* ирдык ей, ее действия нелегитимны.
А доллар уже 67 рублей.
Видимо мужики-то на бирже не знают.

detul 10 августа 2018 | 16:05

nowyyrusic: Как раз знают. Ракеты российского производства резко подешевеют. И будут доступны даже бедным странам.

semia 10 августа 2018 | 15:45

Постой паровоз,не стучите колоса,кондуктор,нажми на тормоза... Неужели Киевский вокзал в Москве закроют.А в Молдавию как доехать. Нет не усвоил истину Вова: семь раз отмерь ,один раз отрежь.

klukvik 10 августа 2018 | 15:53

semia: Земля круглая. Вова моста запилит на Сахалин, а там паромом. ))

olegleon 10 августа 2018 | 15:37

"дебилы, ...." ((с) Лавров)

banyi3 10 августа 2018 | 15:38

olegleon: Это же славно, и воевать не надо с ними будет )

dorin1987 10 августа 2018 | 16:07

_: /Это же славно, и воевать не надо с ними будет )/ - А что Вы собирались бросить протирание штанов тут и воевать?

nowyyrusic 10 августа 2018 | 15:52

olegleon: Забавно, что на эту новость набежали одни портянки.
Вас диспетчер координирует, да?
А почему его так волнует эта новость?
Неужели это хуже чем санкции США или обрушение рубля катастрофическое?
За доллар уже 67 деревянных дают. На рекорд идет.

Путин и Совбез заявили о полной нелегитимности новых санкций США
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности антироссийские санкции, которые готовят США, говорится в сообщении на сайте Кремля. Участники заседания заявили о полной нелегитимности новых ограничений.
такие дела, санкции-то нелигитимные. А вы тут про два поезда рассуждаете. Дурачки что-ли?

olegleon 10 августа 2018 | 16:04

nowyyrusic: о! второй хохлотролль отметился тут ))))

abuvgrobu 10 августа 2018 | 15:38

Главное не спугнуть. А то в инете опять начнётся стёб и гогот и рагули зассут.

moisha_sekilman 10 августа 2018 | 15:40

Полностью одобряем, но нужно и автомобильное сообщение запретить и транзит террористического российского газа по территории мирной демократической Украине.
Давай Педя дави москалей до ручки)))))

banyi3 10 августа 2018 | 15:44

moisha_sekilman: Если пацан сказал, то сделал )))

racerx 10 августа 2018 | 15:43

Давно пора! Я просто не понимаю, как вообще можно вести дела со страной-агрессором?

mavviomi 10 августа 2018 | 16:02

racerx: ты вообще ничего не понимашь, потому что тупой.

racerx 10 августа 2018 | 16:09

Пригожинец, а ты почему не в Сирии? Иди уже на повышение - стань фаршем в этих разборках с однозначно печальным для России исходом!

(комментарий скрыт)

vaka257 10 августа 2018 | 15:48

Украинские железные дороги объявили о готовности прекратить сообщение с Россией
===============
Эти могут...На Украине ненависть к России только растёт...

kryimzdick 10 августа 2018 | 15:54

vaka257: а где Россию любят?

eniro 10 августа 2018 | 16:05

kryimzdick: Там где она за "любовь" платит в твердой валюте. Ну а если денег нет- извините, перекладывайте из одной руки в другую...

rena1960 10 августа 2018 | 15:54

Жили не тужили...,пока одномунешемувсё не захотелось собирать "русский мир"...в сопредельной,слабой стране...

jblack2 10 августа 2018 | 16:05

Министр супругу свою отправлял рожать деток в Штаты. Теперь за потомство нечего бояться ( граждане США) - можно ломать и уничтожать все,что ещё осталось на Украине со времён Союза...

ymnikymnik 10 августа 2018 | 16:05

Тада киевский вокзал придется переименоват как то .

mavviomi 10 августа 2018 | 16:05

Правильно, чем дальше кацапы от Украины тем лучше!

detul 10 августа 2018 | 16:08

Ну работники украинской железной дороги потеряют работу, так это не страшно, Будут получать деньги от правительства Украины как безработные. Или уедут из страны и сделают страну богаче, посылая оставшимся родным переводы из других стран.

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