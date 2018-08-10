Украинские железные дороги объявили о готовности прекратить сообщение с Россией
Об этом пишет украинское издание «Сегодня». В начале этой недели в правительстве Украины заявили о возможном прекращении железнодорожного сообщения между двумя странами. Кроме того, там рассчитывают, что примеру железнодорожников последуют и владельцы автобусных предприятий.
Комментарии34
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ukraminadozemljudobrjt 10 августа 2018 | 15:36
Последние поезд проссали насквозь, больше нет. Оним нас смешат или своих запугивают
danko_vibla 10 августа 2018 | 15:44
ukraminadozemljudobrjt: где неодекватка данко1 спец в украинских железных дорогах?
danko_vibla 10 августа 2018 | 15:47
ukraminadozemljudobrjt: осталось теперь только объявить войну России. Засцать и сдаться. Данко1 в маями кандрашка хватит.
opiatnovyi63 10 августа 2018 | 15:54
Пригожинцы оживились..Видать, под самый дых получили!
dorin1987 10 августа 2018 | 16:04
opiatnovyi63: По реакции ольгинских хорошо заметно, что больнее всего бьет по режиму царька РФ. Чуть сбегаются как мухи на ... банкет - тема важна.
nelibermot19 10 августа 2018 | 16:09
Только бы не останавливливались, никакого транспортного сообщения с укрогабоном!
semia 10 августа 2018 | 15:49
Украина сейчас в Европу может безвизово. нафиг ей в наш феодализм!
danko_vibla 10 августа 2018 | 15:51
semia: сёма, а кто в Молдавию ездит? Русские же не дыбилы, как хохлы, вокзалы закрывать. Проспекты переименовывать и памятники ленина валить. Это привилегия майданутых. В Европу на туалеты Меркель ты сбежал? Что у хоклов есть деньги на просто путешествия? Там поляки из трясут как мышек. И деньги требуют показать. Европа!
mavviomi 10 августа 2018 | 15:58
danko_vibla: Русские жили в стране Русь, которая никогда в своей истории не находилась на территории России. В России живут россияне, т.е. мордва, чуваши, чухонцы, мещера, меря и т.п.. С тебя такой же русский как с крысы бублик.
minerr 10 августа 2018 | 16:10
mavviomi: И в той же книжке, где ты такой бред вычитал, написано что украинцы потомки шумеров, Иисус был из Галиции.
Дурик, название Русь появились только лишь в 19-м веке, а до этого всё это называлось Русскими княжествами - Киевским, Владимирским и т. д.
kottigr1 10 августа 2018 | 16:00
danko_vibla: Русские же не дыбилы
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Разве можно назвать умными людей радующихся бесплатному валежнику и сыру из пальмового масла, выходящих на пенсию после смерти ?
nowyyrusic 10 августа 2018 | 16:00
danko_vibla:
Почему главной новости нет.
Америке кирдык наступил, а Эхо замалчивает.
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Путин и Совбез заявили о полной нелегитимности новых санкций США
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности антироссийские санкции, которые готовят США, говорится в сообщении на сайте Кремля. Участники заседания заявили о полной нелегитимности новых ограничений.
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И что теперь Америке делать? Как оправдается?* ирдык ей, ее действия нелегитимны.
А доллар уже 67 рублей.
Видимо мужики-то на бирже не знают.
detul 10 августа 2018 | 16:05
nowyyrusic: Как раз знают. Ракеты российского производства резко подешевеют. И будут доступны даже бедным странам.
semia 10 августа 2018 | 15:45
Постой паровоз,не стучите колоса,кондуктор,нажми на тормоза... Неужели Киевский вокзал в Москве закроют.А в Молдавию как доехать. Нет не усвоил истину Вова: семь раз отмерь ,один раз отрежь.
klukvik 10 августа 2018 | 15:53
semia: Земля круглая. Вова моста запилит на Сахалин, а там паромом. ))
olegleon 10 августа 2018 | 15:37
"дебилы, ...." ((с) Лавров)
banyi3 10 августа 2018 | 15:38
olegleon: Это же славно, и воевать не надо с ними будет )
dorin1987 10 августа 2018 | 16:07
_: /Это же славно, и воевать не надо с ними будет )/ - А что Вы собирались бросить протирание штанов тут и воевать?
nowyyrusic 10 августа 2018 | 15:52
olegleon: Забавно, что на эту новость набежали одни портянки.
Вас диспетчер координирует, да?
А почему его так волнует эта новость?
Неужели это хуже чем санкции США или обрушение рубля катастрофическое?
За доллар уже 67 деревянных дают. На рекорд идет.
Путин и Совбез заявили о полной нелегитимности новых санкций США
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности антироссийские санкции, которые готовят США, говорится в сообщении на сайте Кремля. Участники заседания заявили о полной нелегитимности новых ограничений.
такие дела, санкции-то нелигитимные. А вы тут про два поезда рассуждаете. Дурачки что-ли?
olegleon 10 августа 2018 | 16:04
nowyyrusic: о! второй хохлотролль отметился тут ))))
abuvgrobu 10 августа 2018 | 15:38
Главное не спугнуть. А то в инете опять начнётся стёб и гогот и рагули зассут.
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 15:40
Полностью одобряем, но нужно и автомобильное сообщение запретить и транзит террористического российского газа по территории мирной демократической Украине.
Давай Педя дави москалей до ручки)))))
banyi3 10 августа 2018 | 15:44
moisha_sekilman: Если пацан сказал, то сделал )))
racerx 10 августа 2018 | 15:43
Давно пора! Я просто не понимаю, как вообще можно вести дела со страной-агрессором?
mavviomi 10 августа 2018 | 16:02
racerx: ты вообще ничего не понимашь, потому что тупой.
racerx 10 августа 2018 | 16:09
Пригожинец, а ты почему не в Сирии? Иди уже на повышение - стань фаршем в этих разборках с однозначно печальным для России исходом!
vaka257 10 августа 2018 | 15:48
Украинские железные дороги объявили о готовности прекратить сообщение с Россией
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Эти могут...На Украине ненависть к России только растёт...
kryimzdick 10 августа 2018 | 15:54
vaka257: а где Россию любят?
eniro 10 августа 2018 | 16:05
kryimzdick: Там где она за "любовь" платит в твердой валюте. Ну а если денег нет- извините, перекладывайте из одной руки в другую...
rena1960 10 августа 2018 | 15:54
Жили не тужили...,пока одномунешемувсё не захотелось собирать "русский мир"...в сопредельной,слабой стране...
jblack2 10 августа 2018 | 16:05
Министр супругу свою отправлял рожать деток в Штаты. Теперь за потомство нечего бояться ( граждане США) - можно ломать и уничтожать все,что ещё осталось на Украине со времён Союза...
ymnikymnik 10 августа 2018 | 16:05
Тада киевский вокзал придется переименоват как то .
mavviomi 10 августа 2018 | 16:05
Правильно, чем дальше кацапы от Украины тем лучше!
detul 10 августа 2018 | 16:08
Ну работники украинской железной дороги потеряют работу, так это не страшно, Будут получать деньги от правительства Украины как безработные. Или уедут из страны и сделают страну богаче, посылая оставшимся родным переводы из других стран.