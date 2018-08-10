Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона
В официальном сообщении говорится, что обсуждалась сирийская проблематика. Затрагивались также некоторые другие темы, — добавили в пресс-службе.
Накануне Елисейский дворец сообщил, что Макрон собирается говорить с Путиным о ситуации вокруг голодовки Олега Сенцова. Об этом пресс-служба Кремля ничего не сообщает.
Комментарии5
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abuvgrobu 10 августа 2018 | 15:36
Интересно, после того, как Макарон узнает от Путина, что Сенцов - террорист, выпустит ли Макарон всех террористов из французских тюрем?.. Так сказать, сделает шаг доброй воли навстречу террористам, которые уничтожали или пытались уничтожить французский народ.. А в принципе - кто его знает?.. В тоталитарно-толерантном государстве возможно всё, и даже это.. :))
nowyyrusic 10 августа 2018 | 15:42
abuvgrobu: бедный Путин, теперь он узнал про Сенцова, про то, что обвинили его облыжно и что он лично отвечает за жизнь Сенцова.
да, придется Сенцова выпускать, ты еще в своем гробу не раз перевернешься .
А что Путину делать? Посоветуй.
Он ведь тоже не железное имеет за вас всех расхлебывать.
Вот уже и Горный на него буром попер.
platonnekafrin 10 августа 2018 | 15:50
nowyyrusic: Вот уже и Горный на него буром попер.
- Последнее обиднее всего. Старался наш пахан для этих горных, а они ему "черную метку" и сала шмат, чтобы сам, так сказать, подавился.
banyi3 10 августа 2018 | 15:36
Короче сенцов остаётся с клизмой в попе)
uyar11 10 августа 2018 | 15:52
90 дней голодовки говорят сами за себя...
За симулянта никто не впишется.
Только жидобандеровский подголосок эхо