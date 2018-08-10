Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона

В официальном сообщении говорится, что обсуждалась сирийская проблематика. Затрагивались также некоторые другие темы, — добавили в пресс-службе.

Накануне Елисейский дворец сообщил, что Макрон собирается говорить с Путиным о ситуации вокруг голодовки Олега Сенцова. Об этом пресс-служба Кремля ничего не сообщает.