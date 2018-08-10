Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики

Об этом заявил первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов. При этом, по его словам, правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний.

Ранее пресс-секретарь президента признал, что Владимир Путин поручил правительству проработать идею о дополнительном налогообложении металлургических, химических и некоторых других компаний.