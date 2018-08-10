Правительство в настоящий момент не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики
Об этом заявил первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов. При этом, по его словам, правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний.
Ранее пресс-секретарь президента признал, что Владимир Путин поручил правительству проработать идею о дополнительном налогообложении металлургических, химических и некоторых других компаний.
Комментарии11
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olegleon 10 августа 2018 | 15:35
новое изобретение нашей власти: "отдельные налоги на разные компании". так и нобелевку по экономике могут получить. хотя, скорее Шнобелевскую премию получат
tag188 10 августа 2018 | 15:48
olegleon: А логика здесь простая. Именно эти компании главные получатели выгоды от низкого курса рубля. Именно в их интересах все эти годы работало "бюджетное правило", не дающее рублю укрепляться.
И все полученные этими компаниями сверхдоходы -- это результат не какого-то гениального антикризисного управления, а просто доходы от разницы курсов.
Так что, если их немного подоят, на самом деле ничего страшного не означает.
А населению, приходящему в магазин, дешевый рубль не выгоден.
tks 10 августа 2018 | 15:55
tag188: Такие меры приведет именно к дешёвому рублю: именно из-за них произойдёт обесценение акционерного капитала, а через него - выпадение ещё большей массы налогооблагаемого дохода. налогообложение "тришкиного кафтана" будет, мало того, это фактические "ножницы".
olegleon 10 августа 2018 | 16:02
tag188: а может не было экономических показателей к укреплению рубля?
tag188 10 августа 2018 | 16:08
olegleon: Курс доллара в настоящий момент составлял бы 50 руб., если бы не бюджетное правило. Об этом в Совете Федерации заявил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (С)ТАСС 20.06.2018
oldcitizen 10 августа 2018 | 15:37
"В настоящий момент не готовит" А через пару минут?
tvitov66 10 августа 2018 | 15:55
oldcitizen: ИМХО ключевое тут "на отдельные сектора экономики" - будут повышать сразу всем, на всё и навсегда
platonnekafrin 10 августа 2018 | 15:41
Это что-же такое творится!? Старший приказал им проработать и изъять, а эти "не готовят"! А когда "готовить" будете?! В ночь под Рождество!? Тут, блин, страна в ж.., пардон, в кольце врагов, а Силуанов что-то там готовит, да совсем не то, что нужно нашей Родине с вождем!
tks 10 августа 2018 | 15:52
Гитлеровский Рейх был объявлен "тысячелетним".
Продержался 12 (сакральное число!) лет. Несмотря на всё пропагандируемое "величие" и все ухищрения.
Путинский - продержится 21 (сакральное число!) год. Несмотря на всё пропагандируемое "величие" и все ухищрения.
"Россия - страна невыученных уроков" (с) Э.Радзинский
sparky 10 августа 2018 | 15:58
Дык Димон и К и НДС не собирались повышать. Согласно указивке о стабильности налогов.
А потом бац, и как-то само собой выскочили 2%.
И пенсионный возраст согласно "покуда я президент" тоже трогать не думали.
А потом бац и ...
До сих пор никто не знает, кто же делает "бац". И Обамы уже вроде нет. Загадка.
zhrv 10 августа 2018 | 16:06
Почему это инфошум?
Да потому, что скажут ему - оно подготовит, не скажут - не подготовит. Вот и все, что нужно знать об их деятельности рядовому обывателю.