Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге
Об этом говорится в приказе ведомства, который имеется в распоряжении агентства ТАСС. Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 94-ом году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. Весной прошлого года лицензия была аннулирована из-за несоответствия государственным стандартам.
Комментарии5
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olegleon 10 августа 2018 | 15:33
устранили недоделки и получили лицензию. а сколько шума то было
olegleon 10 августа 2018 | 15:41
интересно, а про стрельбу в Канаде Эхо сообщит или "это же не у нас четверых убили"? важнее когда гражданка Белоруссии не поехала на Украину.
navsegda 10 августа 2018 | 15:47
olegleon: проснись , ты обосрался https://echo.msk.ru/news/2256578-echo.html
olegleon 10 августа 2018 | 15:58
navsegda: есть такое дело. обтекаю
tks 10 августа 2018 | 15:57
Сжалился крокодил над птичкой!!