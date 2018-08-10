Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге

Об этом говорится в приказе ведомства, который имеется в распоряжении агентства ТАСС. Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 94-ом году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. Весной прошлого года лицензия была аннулирована из-за несоответствия государственным стандартам.